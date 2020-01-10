В гостях у сказки

Ёлка для детей военнослужащих прошла в Ахмирово.

Ребят поздравили с Новым годом любимые сказочные герои, а также Дед Мороз и Снегурочка. Малыши в нарядных костюмах рассказывали стихи, пели, танцевали, участвовали в разнообразных конкурсах, выполняли забавные задания сказочных персонажей. Вместе с родителями водили хороводы вокруг нарядной ёлки.

Детей военнослужащих из многодетных и неполных семей, а также ребят с ограниченными возможностями пришли поздравить спонсоры, 167 детей получили от них новогодние подарки.

– Этот праздник – особое событие, причем не только для детей, но и для взрослых. Видя неподдельный восторг в глазах своих малышей, родители сами становятся детьми, и ради таких моментов мы организовали торжество, – отметил заместитель командира по воспитательной и идеологической работе майор Абзал Таждинов.

В конце новогоднего представления Дед Мороз и Снегурочка подарили всем детям сладости и игрушки, но главное – массу незабываемых впечатлений.

Ева Ким