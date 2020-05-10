В горах Хингана

Советские солдаты проливали кровь не только в борьбе с гитлеровской Германией, но и на других фронтах и в эпизодах Второй мировой войны. Для Ивана Федоровича Аверьянова война началась со сражения с Японией.

Родился будущий артиллерист в 1925 году в селе Коша Бийского района Алтайского края. Его родители занимались скотоводством и земледелием, и Иван с малых лет старался им помогать. В 1939 году семья переехала в Казахстан, в город Лениногорск. Иван получил профессию слесаря в школе фабрично-заводского ученичества.

С началом Великой Отечественной войны 16-летний Иван, как и все, рвался на фронт, но из-за юного возраста получал регулярный отказ военного комиссариата. Наконец, в марте 1943 года ему пришла долгожданная повестка. На сборном пункте новобранцев загрузили в вагоны, а куда их везут – они не знали. Только спустя шесть дней на одной из коротких стоянок Иван случайно подслушал разговор двух путейцев: «Эшелон с солдатами едет бить японцев».

В одну из ночей новобранцев выгрузили на станции Даурия Забайкальского края. Часть присоединили к Забайкальскому фронту в состав 153-го стрелкового полка 76-й истребительно-противотанковой артиллерии.

Начались тактические учения по изучению материальной и боевой части пушек. Новобранцам приходилось на учебные позиции пушки ТМ-12 тащить на себе. Командир батареи капитан

Н. Н. Ходоров любил приговаривать: «Тащить пушку на себе – значить любить ее».

«В душе мы, молодые солдаты, ругали старого вояку за его требовательность, педантичность, как мы тогда думали – за мелочность в обслуживании пушек, – вспоминал ветеран. – Прошло больше года, и мы поняли, что прав был капитан: на войне мелочей не бывает».

8 августа 1945 года Советское правительство опубликовало заявление о вступлении СССР в войну с Японией, а с утра следующего дня на дальневосточных рубежах Советского Союза развернулись боевые действия – началась военная кампания Советских вооруженных сил против империалистической Японии.

Вступление Советского Союза в

войну с Японией решительным образом изменило внутриполитическое положение в Китае и Корее. Перед воинами Забайкальского фронта и 153-м стрелковым полком была поставлена задача – главный удар нанести с Тамсаг-Булакского выступа на территории Монголии в направлении на Чанчунь и преодолеть Большой Хинган.

Наступление советских войск началось в ночь на 9 августа. Упорное сопротивление японцы оказали на Цицикарском направлении. Артиллеристы наступали в исключительно трудных условиях. С 8 августа в Манчьжурии шли сильные дожди, небольшие горные ручьи превратились в серьезные препятствия. Уровень воды местами поднялся до 2-4 метров. Долины затопило водой. Дороги размыло, и движение автотранспорта стало невозможным. Вот тогда солдаты вспомнили слова своего командира Ходорова о любви к своему орудию.

Пушки выставлялись на прямые наводки в горах Хингана и расстреливали в упор огневые точки самураев. Иначе их ничем нельзя было выбить – японская армия основательно подготовилась к войне.

Наводчик Аверьянов с поставленными задачами справлялся на совесть, его снаряды всегда ложились точно в цель, поражая пулеметные гнезда японцев. От своего командира он только и слышал: «Молодец, солдат, хорошо стреляешь».

Войска Забайкальского фронта действовали решительно и на третий день, преодолев отроги Большого Хингана, вышли на Маньчжурскую равнину и овладели городом Лубэй. Рядовой Аверьянов за проявленную в боях смелость и находчивость был примером для своих сослуживцев. После окончания боевых действий был награжден медалью «За победу над Японией», а позже получил медаль «30 лет Советской армии и Военно-морского флота».

В 1950 году Иван Федорович уволился в запас, окончил двухгодичную школу партийных работников и был направлен в Акмолинскую область. В середине 50-х годов по семейным обстоятельствам оказался в селе Тарханка.

До выхода на пенсию работал в Тарханском лесничестве. Активно занимался общественной работой. Девять раз избирался депутатом Фрунзенского сельского округа. Был частым гостем в сельской школе и рассказывал мальчишкам и девчонкам о том, как воевал в горах Хингана.

Бахыт Сарсембаева