В весеннем режиме

В зоне возможного подтопления находятся 12 населенных пунктов района Алтай.

Город Алтай, поселок Зубовск, села Парыгино, Малеевск, Соловьево, Путинцево, Быково, Тургусун, Первороссийское, Снегирево, Баяновск и Чапаево, а также участок Богатыревского водозабора оказались под угрозой затопления.

– По каждому из 12 населенных пунктов, подверженных паводкам, разработаны планы по защите населенного пункта, алгоритмы действий при угрозе подтопления, схемы эвакуации населения, предусмотрены площадки в безопасных местах для временного пребывания животных, – прокомментировал ситуацию руководитель спецгруппы Управления формированиями и территориальной обороны Амангельды Тымбаев. – В постоянной готовности находится сводный отряд экстренного реагирования повышенной готовности численностью 105 человек, оснащенный 44 единицами техники и оборудования.

По его информации, для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в районе заготовлено 22,5 тонны ГСМ, 350 тонн инертных материалов, три тысячи штук мешкотары и 10 тыс. куб. м дробленого камня. В местах возможного образования ледяных заторов проводятся взрывные работы.

Добавим, что зима в этом году выдалась снежной. Так, средняя высота снежного покрова в районе составляет 118 см, что выше уровня прошлого года на 22 см. При этом глубина промерзания почвы – 19 см, что, несомненно, поспособствует интенсивному впитыванию влаги.

Татьяна Кравченко

Район Алтай