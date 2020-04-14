В беде не оставим

Компания «Казцинк» поддержала инициативу Общественного совета города и закупила продуктовые наборы для нуждающихся. Продукты первой необходимости уже передали одиноким жильцам дома по улице Потанина, находящегося на карантинном режиме.

Напомним, несколько дней назад многоэтажка по улице Потанина попала в карантинную зону и оказалась полностью изолирована. Для жильцов дома была организована доставка продуктов первой необходимости.

– Нам стало известно, что в доме проживают одинокие люди, не имеющие возможности приобрести продукты на заказ, – рассказывает председатель Общественного совета Усть-Каменогорска Елена Березинская-Абилова. – Поэтому мы решили сформировать продовольственные корзины с товарами первой необходимости и передать их нуждающимся жильцам.

Инициативу общественников поддержал «Казцинк».

– Пандемия COVID-19 изменила жизни миллионов людей по всей планете. К сожалению, наша страна не стала исключением, казахстанцы были вынуждены в один миг изменить привычный образ деятельности, – комментирует исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – В таких сложных ситуациях все мы проходим проверку на человечность, на гуманное отношение к ближнему. Ведь всегда есть категория людей, которая нуждается в особой поддержке со стороны общества. Сегодня «Казцинк» пришел на помощь и поддержал инициативу Общественного совета Усть-Каменогорска, оплатив продуктовые наборы для некоторых жильцов изолированного дома. Искренне надеемся, что все у них будет хорошо и уже в скором времени они вернутся к нормальной жизни.

Отметим, что «Казцинк» дополнительно приобрел около 1000 продуктовых наборов, чтобы помочь пожилым и особенным людям, которые сами либо члены их семей в разные годы работали в компании.

Управление по связям с общественностью

ТОО «Казцинк»