Выходя за привычные рамки

Молодежный театр «Дариға-ай» представит в Семее премьеру спектакля по мотивам трагедии Мухтара Ауэзова «Абай».

Премьера спектакля состоится 21-22 февраля. В этот день ожидается приезд основоположника Алматинского театра, профессора Дариги Туранкуловой, писателя-драматурга Асылбека Ыксана и других значимых личностей.

Постановка «Ғажайып трагедиясы» расскажет о жизни великого поэта и погрузит зрителя в его творческий мир. На ее подготовку ушло около четырех месяцев. В спектакле задействованы 13 актеров театра, для установки декораций были приглашены столичные специалисты.

– Мы не ставим целью поучать зрителя, а лишь хотим предоставить аудитории пищу для размышлений. Документальные черты персонажей не будут копироваться в точности, – отмечает режиссер спектакля Гаухар Адай. – Актеры постараются создать образ не посредством внешней схожести, а с помощью своей игры, эмоций.

По словам режиссера, на актере, который исполнит главную роль, не будет даже накладной бороды. Он не будет выглядеть как Абай, каким его все привыкли видеть.

Также зрителей попросят отключить свои мобильные телефоны. Причем именно отключить, а не поставить на беззвучный режим. Поскольку в зале будет живой звук, ничто не должно мешать наслаждаться постановкой.

– К каждой роли актеры подходят с особой ответственностью, – признался исполнитель главной роли актер Еркебулан Нугыманов. – Сыграть Абая – это большое счастье, но вместе с этим и огромный груз ответственности. Проделана большая работа. Хотим, чтобы наши старания оценили по заслугам.

Вместе с тем коллективы городских театров планируют совершить гастроли по областям и представить творческие номера в честь юбилея поэта.

Флора Левина

Семей