Выступление Главы государства на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению

Уважаемые участники совещания!

Последние два месяца стали непростыми для нашей страны. Кризис еще не преодолен. Но пик пандемии мы прошли.

Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения провела масштабную работу. Принято и претворено в жизнь около 500 решений, направленных на защиту здоровья казахстанцев, поддержку их доходов и

бизнеса.

Теперь Комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения преобразуется в Государственную комиссию по восстановлению экономического роста.

Общестрановой режим ЧП сегодня завершился.

Однако в некоторых регионах эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Эпидемия коронавируса не исчезла. Пандемия по-прежнему угрожает здоровью наших граждан.

Поэтому снятие карантинных ограничений будет осуществляться по мере улучшения ситуации в каждом из них.

Тем не менее, восстанавливается деятельность многих отраслей. К работе вернулись более 1 миллиона 100 тысяч казахстанцев.

С сегодняшнего дня по всей стране будет возобновляться деятельность некоторых магазинов, салонов красоты, образовательных центров и других объектов. Откроются парки и скверы.

Возобновляются пассажирские авиаперевозки. К открытым ранее аэропортам шести городов добавляются еще семь.

При этом в повседневной жизни необходимо строго соблюдать меры предосторожности.

Правительство должно подготовить и внедрить новые санитарные правила.

Малые, средние и крупные компании обязаны работать согласно новым рекомендациям.

Социальное дистанцирование, ношение масок в публичных местах должно стать нормой.

Сохранятся ограничения на поездки между областями.

Общественный транспорт будет работать с половинной загрузкой. Ношение масок станет обязательным требованием для пассажиров.

Выход на улицу разрешен в составе не более 3 человек.

50 процентов государственных служащих продолжат работу в удаленном режиме.

Руководители частных предприятий должны самостоятельно определить, какое количество работников им необходимо непосредственно на рабочих местах.

Как можно больше людей должны продолжать оставаться дома. Это вопрос, в первую очередь, связанный с безопасностью граждан.

На рабочих местах должны обеспечиваться социальное дистанцирование и строгий санитарный режим.

Существует риск второй волны вируса. Поэтому наше дальнейшее благополучие по-прежнему зависит от нашей ответственности.

Правительство подготовит пошаговый план экстренных действий на случай рецидива эпидемии.

Как вы знаете, по моему поручению реализуются два пакета антикризисных мер.

Более 4,5 миллионам казахстанцев выплачивается помощь в размере 42500 тенге.

Свыше 1 миллиона человек получают продуктово-бытовые наборы.

Снижены коммунальные тарифы.

Наиболее нуждающиеся граждане получат дополнительную помощь по их

оплате.

Почти двум миллионам заемщиков предоставлены отсрочки по кредитам.

Значительные средства выделены на доступное кредитование, весенне-полевые работы, создание и сохранение рабочих мест.

Снижение налоговой нагрузки для более чем 700 тысяч компаний и предпринимателей позволит им сэкономить около 1 триллиона тенге.

Следует признать, что работа не всегда велась бесперебойно, были и упущения.

Быстрое распространение пандемии негативно повлияло на экономическую ситуацию. В связи с этим мы приняли ряд оперативных и своевременных мер.

Многие вопросы решались с активным участием казахстанского общества. И это стало важным этапом перехода к концепции «слышащего государства».

Пандемия коронавируса стала причиной начала мировой рецессии. По всей видимости, это может привести к затяжному экономическому кризису.

Повсеместно происходит усиление протекционизма.

Обрушились целые отрасли экономики. На пороге банкротства оказались более 400 миллионов предприятий.

Почти у половины трудоспособного населения планеты снизились доходы.

В целом эксперты прогнозируют наибольшее за столетие сокращение глобальной экономики.

На этом фоне у Казахстана имеются некоторые очевидные преимущества.

У нас накоплены достаточные финансовые резервы, приемлемый уровень государственного долга.

Самое главное, мы четко понимаем, куда направлять наши ресурсы, чтобы обеспечить занятость и экономическую эффективность в новых реалиях.

Хочу обозначить порядок наших приоритетов в условиях кризиса и посткризисного развития.

В первую очередь – это защита жизни и здоровья всех граждан.

Повышение доходов населения.

Поддержка и развитие бизнеса.

Совершенствование системы образования и науки.

В ближайшее время необходимо решить ряд следующих наиболее актуальных задач.

Первое . Повышение самодостаточности казахстанской экономики.

Для этого следует развивать новые переделы в промышленности на основе имеющейся мощной сырьевой базы.

Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики. Определить роль каждого из ее главных секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного.

Другими словами, нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики.

Очевидно, что значительных реформ потребует энергетический сектор. После кризиса он не будет прежним. В среднесрочном периоде движение в сторону «зеленой энергетики» – насущная необходимость.

Потребует пересмотра наш подход и к индустриализации – следует определить реальные возможности на экспортном и внутреннем рынках, наметить достижимые цели, инструменты и идти вперед.

Грамотное использование госзакупок и закупок квазигоссектора необходимо рассматривать как средство восстановления экономической активности.

Особый порядок государственных закупок, направленный на поддержку отечественных товаропроизводителей, продолжит свое действие до августа текущего года.

Максимальное использование отечественных материалов и оборудования будет зафиксировано как приоритетное условие развития бизнеса.

По инфраструктурным программам предстоит повысить текущий уровень локализации с 40 до 60-70%.

Оценка работы Правительства, акимов и руководителей компаний квазигоссектора будет основываться в основном на этом показателе.

Текущая ситуация наглядно подтвердила известную истину: продовольственная безопасность – ключевой элемент безопасности государства в целом. Поэтому мы продолжим оказывать максимальную поддержку аграриям.

Дополнительно к уже реализуемым форвардным закупкам будут расширены механизмы финансирования путем введения офф-

тейк-контрактов и реструктуризации задолженности по кредитам «КазАгро».

В Казахстане порядка

1 миллиона 700 тысяч личных подсобных хозяйств. Однако их продукция не продается официально через торговые объекты и не поступает на перерабатывающие предприятия. Государство не получает от них налогов, занятые в таких хозяйствах практически не защищены социально.

Поручаю Правительству совместно с НПП «Атамекен» запустить в нескольких регионах пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка».

Затем можно приступить к масштабированию проекта и к середине 2021 года разработать полноценную Программу.

В ходе реализации данной программы будет применено льготное микрокредитование по ставке 6% годовых по линии «Каз-

Агро» с использованием инструментов гарантирования Фонда «Даму».

Следует также наладить систему постоянного закупа и сбыта, запустить обучение и повышение агрокомпетенций участников.

Все это повысит доходы около 2 миллионов сельчан, увеличит загрузку отечественных сельхозпредприятий с 53 до 70% и снизит импорт социально значи-

мых продуктов.

Второе . На реализацию программы «Дорожная карта занятости» мы выделяем до 1 триллиона тенге.

Это большие средства. Их можно использовать также для кредитования бизнеса. Они должны быть израсходованы абсолютно адресно, под контролем уполномоченных органов.

Финансируемые в это сложное время проекты должны в первую очередь создавать новые рабочие места.

Нужно создавать активы, генерирующие долгосрочные экономические доходы либо развивающие наш человеческий капитал. В связи с этим следует приступить к строительству и модернизации школ, больниц и других объектов.

Крайне важно не допустить огромных разрывов в стоимости одних и тех же объектов в разных регионах. К сожалению, это у нас происходит довольно часто.

По итогам реализации проектов будет проведен анализ их социально-экономического эффекта.

Третье . Мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья.

Инициированная Елбасы программа «7-20-25» придала большой импульс ипотечному кредитованию и жилищному строительству.

Для решения вопросов очередников поручаю запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем «5-10-20». На эти цели в рамках антикризисных средств мы направим 390 миллиардов тенге.

В этом году запланированы рекордные объемы строительства в стране – 15 миллионов кв. м, или 150 тысяч квартир и домов.

Важно продолжить работу по улучшению жилищных условий наших граждан. По сути, это одно из стратегических направлений работы Правительства. Для этого предстоит модернизировать институциональную структуру.

Правительству следует до конца года создать на основе АО «ЖССБК» («Жилстройсбербанк Казахстана») полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк», который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья.

Продолжением системных преобразований в этой сфере станет использование нашими гражданами части своих пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий.

Я ранее давал такое поручение, но в связи с режимом ЧП обсуждение затянулось. Пора принять решение. Правительство должно определиться со своими подходами до 1 июля.

Четвертое . Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы ИПН в отношении заработных плат и других видов дохода.

Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет.

Наша основная цель – вывести из «тени» наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте.

В условиях снижения доходов населения важно продолжить мониторинг состояния рынка потребительского кредитования, чтобы не допустить рост долговой нагрузки граждан.

Агентство по регулированию финансового рынка должно рассмотреть возможность реабилитации заемщиков, имеющих проблемные займы.

Следует также пересмотреть подходы к расчету ставки вознаграждения по займам в зависимости от типа заемщика и типа продукта.

Для защиты интересов граждан будет усилен контроль за небанковскими кредитными организациями, а со следующего года вводится лицензирование микрофинансовой деятельности.

Хочу остановиться еще на одном аспекте нашей социальной политики.

Условием получения новой социальной выплаты была уплата ЕСП. Более 40% ее получателей – люди, впервые выплатившие ЕСП.

Это именно те граждане, которым нужна реальная государственная помощь. Их необходимо максимально вовлекать в экономику. Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли «в тень», остались один на один со своими проблемами.

Ведь на государственную поддержку, социальную защиту при наступлении неблагоприятных условий, достойную пенсию в будущем может рассчитывать, прежде всего, тот, кто работает официально, платит налоги.

Поэтому именно такие граждане наряду с временно безработными должны стать предметом пристального внимания Правительства и акимов.

В условиях рыночной экономики временно потерять работу может каждый, в связи с чем Правительству следует максимально упростить регистрацию на бирже труда, сократить процедуры, время получения статуса безработного и соответствующего пособия.

Пятое . Поддержка национального бизнеса.

В условиях падения спроса, снижения рыночной стоимости активов и залогов крайне важно использовать инструмент гарантирования кредитов Фондом «Даму».

Гарантии фонда будут распространены на займы, выдаваемые в рамках программы Нацбанка по кредитованию оборотных средств. Ее объем, напомню, составляет 600 миллиардов тенге и при необходимости будет увеличен.

Для расширения кредитования экономики Агентством по регулированию и развитию финрынка приняты меры по ослаблению пруденциальных нормативов и снижению давления на ликвидность. Это позволило высвободить в банковском секторе около 600 миллиардов тенге, которые должны быть направлены в экономику страны.

Следует выработать дополнительный комплекс временных пруденциальных мер, расширяющих возможности банков кредитовать экономику.

Отдельного внимания требует микро- и малое предпринимательство. Их возможности полноценно пользоваться стандартными банковскими продуктами сильно ограничены.

В связи с чем поручаю преду-

смотреть специальные меры для малого бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Правительство и «Атамекен» должны определиться по объему финансирования данного направления.

Еще одной мерой поддержки бизнеса станет расширение перечня отраслей, которым банки и другие финансовые организации предоставляют отсрочку платежей по кредитам. Туда должны быть включены торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, проживание и питание, информация и связь, образование и здравоохранение.

Создание диверсифицированной экономики с упором на обрабатывающую промышленность остается нашим приоритетом.

Для реализации долгосрочных проектов в этом секторе нужно обеспечить дополнительную капитализацию Банка развития Казахстана.

Кроме того, за счет средств, собираемых в рамках расширенных обязательств производителей, можно создать Фонд развития промышленности. Его работа будет направлена на обеспечение доступного кредитования прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%.

Шестое . В условиях усиленной конкуренции за иностранный капитал следует перейти на прямую работу с каждым держателем капитала.

Предстоит разработать индивидуальные меры поддержки для каждого инвестора на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом.

В рамках этой важной работы Правительство должно обеспечить режим стабильности всего инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях.

Предстоит активизировать использование потенциала Международного финансового центра «Астана» для привлечения инвестиций и развития фондового рынка. Это особенно важно в свете предстоящей приватизации госактивов.

Следует также обеспечить доступ казахстанских предпринимателей к использованию преимуществ английского права и арбитража МФЦА при решении бизнес-споров.

Нужно начать работу по поэтапному переводу отдельных структур, принадлежащих национальным компаниям, из иностранных юрисдикций в МФЦА.

Мы не сможем добиться доверия иностранных инвесторов, если наши собственные компании выбирают иностранные юрисдикции.

Правительство, МИД и загранпредставительства должны усилить продвижение программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА.

Администрация Центра работает над новой Стратегией до 2025 года.

В текущих непростых условиях ключевую роль приобретает доверие инвесторов, бизнеса к национальной валюте, денежно-кредитной политике. В этой связи чрезвычайно важно добиться уменьшения спекулятивных атак на национальную валюту. Это задача Национального Банка и Агентства по регулированию финансового рынка.

Седьмое . К сожалению, как и во всем мире, нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места, обеспечить стабильность каждого бизнеса.

Поэтому важно на нормативном уровне признать введение режима чрезвычайного положения форс-мажорным обстоятельством для секторов экономики, наиболее пострадавших от введения режима ЧП.

При этом при обращении в суд представителей индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса чрезвычайное положение должно признаваться форс-мажорным обстоятельством.

Также важно в этот непростой период поддерживать экономическую активность действующих предпринимателей, защищать частную собственность и конкуренцию.

С целью недопущения давления со стороны недобросовестных кредиторов поручаю приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября текущего года.

Далее. В результате предыдущих кризисов на балансах банков скопилось значительное количество неработающих активов, которые исключены из экономического оборота.

Банковским структурам необходимо разработать предметные планы по реализации неработающих активов, одновременно усилив контроль и оценку ответственного персонала банков.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка в рамках риск-ориентированного надзора требуется усилить мониторинг и контроль работы банков со стрессовыми активами.

Системным решением является создание цивилизованного рынка неработающих активов. Следует создать простой и рабочий механизм секьюритизации и страхования.

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Для реализации этих и других инструментов поддержки граждан и развития бизнеса разрабатывается Комплексный план по восстановлению экономического роста. Он будет утвержден в ближайшее время.

Государственным органам необходимо тщательно прорабатывать все механизмы его реализации.

Нужно не допустить дискредитации мер поддержки из-за их непродуманных действий. От этого зависит то, как мы преодолеем острую фазу кризиса и подготовим страну и экономику к дальнейшему развитию.

Мы отчетливо видим, насколько кардинально изменились условия мировой и национальной экономики вследствие кризиса. Изменившиеся условия, факторы и предстоящие преобразования должны найти свое отражение в новой редакции Стратегического плана развития до 2025 года.

План должен содержать институциональные и структурные реформы, обеспечивающие глубинную трансформацию экономики и госуправления.

Уважаемые коллеги!

Текущий кризис показал всему миру, насколько важны вопросы социальной сферы: медицины, образования, социальной защиты.

Нам необходимы коренные преобразования, направленные на повышение качества системы охраны здоровья, полноценное технологическое переоборудование медучреждений, повышение компетенций медицинского персонала.

Требуется адаптация системы к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации любого характера.

Должны быть выработаны подходы для инфекционного контроля населения, внедрения телемедицины и удаленной диагностики.

Предстоит кардинально усилить национальную санитарно-эпидемиологическую службу.

По всей видимости, COVID-19 и подобные ему вирусы не являются одноразовым явлением. Поэтому нам следует быть постоянно готовыми не только с практической, но и с научной точки зрения.

Правительству следует сформировать Совет по биологической безопасности с привлечением авторитетных ученых и экспертов.

Образование следует сделать гораздо более гибким, важно разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны.

Необходимо форсированно внедрять современные дистанционные технологии. Предстоит пересмотреть содержание образовательных программ, сделать их доступными и интерак-

тивными.

Подготовка самих педагогов должна осуществляться с учетом новых требований.

Важнейшим направлением Стратегического плана страны станут преобразования системы государственного управления.

Новые подходы будут внедряться, в том числе, и в соответствии с постпандемическим переосмыслением обстановки.

Успешно реализованный удаленный формат работы показал востребованность и адекватность применения современных технологий при принятии важных государственных решений. Предлагаю в качестве устоявшегося новшества максимально проводить совещания и заседания Правительства, министерств, акиматов в дистанционном формате.

Следует исключить ненужные процедуры, согласования, совещания, пустую трату времени и средств. Эта практика изжила себя. Решения нужно принимать быстро, и, самое главное, выполнять их.

Важно сохранить определенный заряд инициативности, принятия ответственности на себя и в поствирусный период.

Нам нужен обновленный эффективный и компактный госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения в ответ на изменение обстановки.

Продолжится реформа государственных институтов развития.

В рамках реализации моего Послания народу реформирование их структуры, уточнение целей и задач началось. Предстоит до конца решить вопросы дублирования ряда функций, вопросы дальнейшей приватизации, доступа отечественных предпринимателей к закупкам квазигоссектора.

Следует переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений, а язык «egov» сделать простым и понятным для населения.

Общение между бизнесом и государством полностью перейдет в цифровой формат и станет бесконтактным. Для этого будет завершена оцифровка всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки.

Важно придать новый импульс всем процессам цифровизации экономики и общества.

Уважаемые коллеги!

1 мая в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Республике Узбекистан в Туркестанской области произошло наводнение.

Это чрезвычайная ситуация техногенного характера.

В пяти селах Мактааральского района затопило более 1 тысячи жилых домов. Под угрозой затопления оказалось еще 9 населенных пунктов.

Оперативно принятыми ме-

рами предотвращено дальнейшее распространение водного потока.

Сейчас проводится ликвидация последствий наводнения и очистные работы.

В зоне особого внимания находятся вопросы общественного порядка и сохранности имущества населения.

Мы примем все необходимые меры для восстановления нормальной жизнедеятельности в районе.

Уже к осени будут построены новые дома взамен разрушенных.

Каждому пострадавшему жителю будут выплачены компенсации по 100 тысяч тенге.

Будет возмещен ущерб за потерянный скот и урон сельскохозяйственным угодьям.

Ни один житель пострадавшего аула не останется без поддержки. Всем будет оказана помощь.

Хотел бы поблагодарить всех, кто помогает пострадавшему району.

На месте ЧС работает акимат, а также подразделения Министерства обороны, Нацгвардии, Комитета по чрезвычайным ситуациям и сотрудники полиции.

Значительная помощь пострадавшим оказана представителями крупного бизнеса, причем как отечественного, так и иностранного. Это истинные патриоты и друзья нашего народа.

Выражаю всем признательность!

Казахстанцы и в этот раз продемонстрировали свою сплоченность.

Единство позволит нам пройти через любые трудности.

У нас есть все ресурсы для решения любых задач.

* * *

Мы проживаем непростой период.

Единство нашего народа дает всем нам силы для поступательного движения вперед.

Вместе мы не раз с достоинством преодолевали серьезные испытания. Уверен, справимся и с этими вызовами.

Akorda.kz

11 мая 2020 г.