Высокая награда

Высокую ведомственную награду Министерства образования и науки Республики Казахстан получила наша землячка Альмира Дюсупова за значительные успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.

Нагрудного знака «Ыбырай Алтынсарин» удостоена руководитель Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Альмира Дюсупова на заседании Совета директоров учебных заведений системы ТиПО ВКО.

– Это признание не только моих заслуг, но и работы всего коллектива, которым я руковожу с 2008 года, – призналась она. – Мы готовим высокопрофессиональных, конкурентоспособных специалистов новой формации в области культуры.

Под руководством директора преподаватели училища плодотворно совмещают педагогическую деятельность с творческой в коллективах «Ертіс концерт» Управления культуры, архивов и документации ВКО, а также: в симфоническом оркестре акима области (рук. А. Галсанов), камерном оркестре (рук. О. Штрауб), духовом оркестре (рук. С. Косачев, А. Адамов), казахском фольклорном оркестре им. Байжигита (рук. Ш. Рысханов).

На все значимые культурно-массовые мероприятия приглашаются смешанный академический хор и вокальный ансамбли In Coro, «Інкәр» (рук. А. Темирова), «Ладушки» (рук. О. Новикова), ансамбль русской песни «Злато» (рук. Н. Матвеева), вокальный ансамбль «Аллегро» (рук. Л. Солтанова).

За годы работы в должности директора подготовлено более 600 выпускников – специалистов культуры и музыкального искусства, которые работают во Дворцах культуры, облдрамтеатре, КГКП «Ертіс концерт» и других организациях.

Также открыт музей имени народных артистов братьев Абдуллиных. Традиционно в училище проводится одноименный республиканский конкурс вокалистов. Так, вокальная группа училища In coro стала финалистом телевизионного проекта Х-Factor и республиканского конкурса «Жас Қанат».

Ева Ким