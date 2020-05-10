Выжившая в Освенциме

Разговор с бывшей узницей концлагеря, жительницей Усть-Каменогорска 83-летней Ольгой Трофимовной Дикой оставляет впечатление надолго. Семь кругов ада прошла она маленькой девочкой: видела кровь и смерть, перенесла жестокие побои, голод и рабский труд,но выжила и выстояла.

Если и есть на земле территория чистой боли, пространство зла, то это место, где располагался концлагерь Освенцим в Польше (Аушвиц-Биркенау). От 2 до 4 миллионов человек, по разным подсчетам, здесь умерли страшной смертью – от ядовитых газов, от голода и холода, в результате мучительных медицинских опытов. Печи крематориев Освенцима, куда сваливали горы тел, не затухали ни на сутки. Освенцим – место, где люди могут получить прививку от нацизма. Такая вакцина очень нужна и сейчас …

В фашистском концлагере малолетняя узница из Белоруссии Ольга Дикая провела несколько страшных лет. До сих пор с болью вспоминает об этих страшных и жестоких временах: о том, как она и ее сестра с братьями были разлучены с мамой, как у них забирали кровь для раненых немецких офицеров, как убивали малышей только за то, что они плачут от голода, как мамы закрывали своим детям глаза, защищая от сцен насилия…

Маленькой Оле было пять лет, когда ее вместе с мамой, братьями и сестрой из Гомеля в «телятнике» – товарном поезде – фашисты и их полицаи отправили в Польшу. Пока их отец сражался с немецкими захватчиками, его детям чудом удалось избежать смерти. Многое из той жизни за колючей проволокой бывшая малолетняя узница знает только по рассказам своих братьев, но некоторые моменты ясно сохранились в ее воспоминаниях.

– Отдельные события отложились в моей памяти, как будто это было вчера, – начинает вспоминать Ольга Трофимовна. – Нас сразу же разлучили с мамой, что для маленьких детей уже было страшно. В лагере у нас первым делом взяли кровь на анализы. Как оказалось, у меня и моей сестры была редкая группа крови – IV, резус отрицательный. Это-то и помогло нам избежать смерти. Мы протягивали свои ручки через решетку, и у нас брали кровь.

Так маленькие узники Освенцима стали живой фабрикой крови. Время от времени детей забирали и по две недели держали в специальных боксах, подкармливали, содержали в чистоте. А потом буквально выкачивали из них кровь для спасения раненых немецких офицеров. Брали кровь даже у младенцев – у них она считалась самой лучшей.

Два брата Ольги Трофимовны позже рассказывали, что им приходилось заниматься работой, о которой без содрогания не могли вспоминать, – перебирали трупы узников, снимали с тел одежду, сбривали волосы, выдирали зубы.

В помещении, которое едва вмещало 40-50 человек, спали около 200 заключенных. На одном ярусе лежали по два человека. В виде подстилки была, как правило, прелая солома. Укрывались узники отрепьем и тем, что было. Лагерная одежда была довольно тонкой и почти не защищала от холода. Белье менялось с промежутком в несколько недель, а иногда даже раз в месяц, причем у заключенных не было возможности его стирать, что приводило к эпидемиям сыпного и брюшного тифа, а также чесотки.

Кормили один раз в день супом, который представлял из себя воду с крошечными кусочками брюквы, и ужасным напитком, который называли кофе, еще давали кусочек хлеба. В памяти женщины осталось все серое-серое вокруг: деревянные серые бараки, серая земля. За тремя рядами колючей проволоки была буйная зелень – трава, деревья, а на территории концлагеря ни травинки, потому что все, что вырастало, тут же съедалось.

Ольга Трофимовна помнит, что еще в лагере был крематорий, где каждый день жгли людей. Самых слабых вели колонной, раздевали и сжигали заживо.

– Смерть была везде, смотришь – тут везут расстреливать, там бьют. Крематорий дымился беспрерывно, а новые люди все прибывали.

Маму Ольги Трофимовны, как выяснилось позже, убили в лагере при попытке к бегству за месяц до освобождения. Отец-партизан тоже не выжил в одном из боев.

Фронт меж тем упорно продвигался на запад. В небе над лагерем стали появляться самолеты с красными звездами на фюзеляжах. С каждым днем все отчетливее слышался грохот канонады. Фашисты стали готовить лагерь к эвакуации. Чтобы скрыть следы античеловеческих преступлений, нацисты пытались уничтожить отдельные бараки, крематорий. Часть детей было решено вывезти, а оставшихся – ликвидировать.

В апреле 1943 года в Польшу пришли освободители – советские солдаты. Оставшихся в живых после плена детей оставили на какое-то время в военном госпитале, так как все они были крайне истощены.

– Мы до конца не могли поверить, что это не сон, что мы свободны. Тогда разглядела красоту тех мест. Привыкшие к смраду крематория, мы, оказавшись вдали от него, не могли надышаться запахом свежей зелени.

Благодаря старшему брату, который искал своих родных, семье удалось воссоединиться.

Ольга Трофимовна вспоминает, что возвращаться из лагеря им было некуда – в родной Гомельской области фашисты все сожгли дотла. Детей-сирот отправили в Ярославскую область, в детский дом. Дорога была долгой и утомительной, но все понимали: это пустяки по сравнению с тем, что они пережили.

Жить после концлагеря в детдоме бывшим узникам было хорошо – здесь кормили, заботились о них. Дети, пережившие ужасы в Освенциме, потихоньку стали возвращаться к нормальной жизни.

В советское время Ольга Трофимовна окончила ремесленное училище, потом техникум в Ленинграде. Работала контролером на заводе по производству подводных лодок. Вышла замуж, вместе с супругом Николаем Георгиевичем прожили 32 года, воспитали двоих детей, двух внучек.

В Усть-Каменогорск семья переехала, когда ее главу перевели на УМЗ. Ольга Дикая

12 лет проработала в редакции газеты «Рудный Алтай», где была ответственной за хозяйственную часть.

Сегодня бывшая узница радуется каждому дню, прожитому в мирное время, но хранит воспоминания о лагере смерти, чтобы рассказывать современникам, какой ценой далось это мирное небо над головой, и призывает все человечество помнить о страшных страницах истории, чтобы они никогда не повторялись.

Бахыт Сарсембаева