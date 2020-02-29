Выезд на «встречку»

Утром 27 февраля в Глубоковском районе недалеко от села Прапорщиково автобус с детьми попал в ДТП.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха произошло столкновение грузовика с автобусом, в котором юные спортсмены направлялись на чемпионат РК среди ДЮСШ.

– По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Howo не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, допустив столкновение с автобусом, – сообщили в пресс-службе департамента. – Жертв нет. Всех участников ДТП доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

В ведомстве также отметили, что автобус сопровождал экипаж патрульной полиции. Всего в салоне автобуса находилось 53 пассажира, из них 46 – дети.

Как сообщили в Управлении спорта, юниоры направлялись в Шемонаихинский район на республиканские соревнования. Помимо восточноказахстанских спортсменов в автобусе были 12 ребят из Уральска. Все они занимаются спортивным ориентированием.

– После аварии к нам поступило 14 детей, – сообщил директор ЦМиР Ермек Омарбеков. – У четверых обнаружены серьезные травмы, остальные отпущены домой. Одна из пострадавших получила перелом основания черепа и находится в тяжелом состоянии. Двух спортсменок перевели в отделение нейрохирургии с сотрясением головного мозга третьей степени. Один мальчик находится в травматологическом отделении, у него вколоченный перелом бедренной кости.

По факту ДТП ведется расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Валентина Мусевич

Фото кадр из видео очевидцев