Выдержать зимний экзамен

Сильные метели и снежные заносы, которые охватили Восточный Казахстан, заставили коммунальные службы мобилизовать все силы.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в эти дни трассы областного значения протяженностью свыше трех тысяч километров очищают 116 машин предприятия КГП «ОблШығысЖол»: 20 автогрейдеров, 10 шнекороторов, 4 пескоразбрасывателя, 43 трактора, 22 погрузчика, 17 автосамосвалов. Несколько десятков единиц машин задействовано на республиканских трассах. Спецтехника переведена на круглосуточный режим работы.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения транспортных средств на снегозаносимых участках дорог областного значения установлено 12 616 погонных метров стационарных снегозадерживающих щитов на дорожных участках: Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское, Теректы – Урунхайка – Тоскайын, Дмитриевка – Бородулиха – Шемонаиха, А-11 Семей – граница РФ – Воскресеновка – Петропавловка – Шелехово – Бель-Агаш – Дмитриевка, Шар –

Ауэзов, Курчум – Калжир, Курчум – Калжир – Акбулак – Карой – Ашалы, Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское, Шульбинск – Новая Шульба.

На случай чрезвычайных ситуаций имеются четыре обогревательных пункта: на перевале Умыш и в селах Таргын, Егиндибулак, Урунхайка. Кроме того, к зиме подготовлено 14 производственных помещений и боксов в городах Усть-Каменогорск, Шар, Семей, Аягоз, а также в селах Таргын, Курчум, Егиндыбулак, Самарское, Улкен Нарын, Акжар, Бородулиха, Шемонаиха, Новая Шульба, Маканчи.

С октября 2019 года в организациях ВКО организовано круглосуточное дежурство операторов по сбору информации о состоянии дорог областного значения, задействованной на ней технике и оперативного реагирования на нештатные ситуации. Информация незамедлительно предоставляется в управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, мобилизационной подготовки, департамент ЧС и дорожной полиции.

В случае чрезвычайных ситуаций (сильный снегопад, метель, сход снежных лавин), для принятия оперативных мер на базе вспомогательного производства создан отряд оперативного реагирования, укомплектованный людьми и специализированной техникой (бульдозер «Шантуй», трал МАЗ, трал КамАЗ, «Урал»-ШРС, автогрейдер GR-180).

За текущий зимний период на дорогах областного значения для снижения угрозы жизни и здоровья граждан вводилось частичное либо полное ограничение движения транспортных средств 43 раза, из них по причине сильной метели и нулевой видимости – 39 раз, остальные – в связи с профилактическим спуском лавин.

Службы гражданской защиты просят с пониманием относиться к введениям ограничений движения на трассах области во время неблагоприятных метеоусловий – это делается для безопасности граждан.

Экстренную информацию о состоянии дорог и погодных условиях можно узнать в мобильном приложении «DARMEN» на сайте Департамента по чрезвычайным ситуациям.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГОРОДА

Погода в очередной раз преподнесла коммунальщикам Усть-Каменогорска неприятные сюрпризы: затяжные снегопады сменяются оттепелью, затем снежная каша на тротуарах и дорогах замерзает, образуя ледяные торосы. Коммунальщики не успевают чистить и убирать снег – огромные кучи лежат у обочин неделями.

Качество уборки снега этой зимой вызывает справедливые нарекания со стороны жителей областного центра. Огромные сугробы, наледь на тротуарах доставляют массу неудобств при передвижении, приводят к падениям и травмам.

При недостаточной расчистке тротуаров пешеходы обходят снежные завалы по проезжей части, и не только взрослые горожане, но и маленькие дети.

Для автомобилистов большинство дорог областного центра превратилось в настоящую полосу препятствий – с буграми и скользкими накатами.

– Образование колеи при такой погоде неизбежно, так как организовать дежурство техники на каждой улице и очистку «под асфальт» невозможно, – пояснили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. – С другой стороны, очистка снежного наката требует применения тяжелой техники, затрат времени и ресурсов, В силу этого на некоторых участках накат и неровности сохраняются несколько дней. Тем не менее, в любой день, когда нет снегопада, подрядчик ГКП «Новая Согра» в ночное время организует работы по грейдированию снежного наката в разных районах города. Маршруты грейдеров формируются с учетом важности дорог и обращений от населения. При этом в приоритете – постепенный охват всех участков города.

Капризы небесной канцелярии заставили коммунальщиков трудиться в авральном режиме. Целый отряд тракторов, грейдеров и погрузчиков ежедневно пытается навести порядок во дворах и на самых оживленных улицах.

При этом дорожникам приходиться «воевать» не только со снегом, но и с брошенными машинами, создающими проблемы рабочим и технике.

Сотрудники коммунальной службы говорят, что чистота дорог, улиц, конечно, их забота, но и автовладельцы должны чувствовать ответственность. Ведь даже одна машина, припаркованная и оставленная надолго, может серьезно помешать работе дорожных служб или даже свести ее на нет.

Такие машины порой стоят без движения неделями, а то и месяцами. Водителям спецтехники приходится лавировать на узкой проезжей части между «подснежниками». И такие пристроенные на зимовку «железные кони» обнаруживаются практически в каждом дворе.

СНЕГ ИДЕТ — РАБОТА КИПИТ

Снег идет – и работа по его уборке также не стоит на месте. По данным отдела ЖКХ, 21 января были проведены работы по очистке ул. Казахстан, Нурмагамбетова, пр. Победы, Ауэзова, ул. Пермитина, пр. Абая, пр. Нурсултана Назарбаева, ул. Астана, Потанина, б. Гагарина, ул. Виноградова, пр. Сатпаева, ул. Утепова, Казыбек би, Самарской трассы, ул. Дружбы народов, Молдагуловой, Бажова, М. Горького, Кайсенова, Чехова, Кабанбай батыра, Крылова, Тракторной, мкр. Защита.

В ночь с 21 на 22 января продолжилась очистка на участках: Гавань, пр. Шакарима, ул. Протозанова, Лесхоз, ул. Казахстан, Чехова, М. Горького, Грейдерная, Михаэлиса, Алматинская, Космическая, Образцовая, проезд к школе № 11.

Также ночью было организовано грейдирование на участках: пр. Абая до переезда УМЗ, ул. Красина, ул. Астана, ул. Восточная, Мостовая,

б. Гагарина, ул. Грузинская, Виноградова, Нурмагамбетова, Казахстан, пр. Н. Назарбаева, Победы, Ауэзова, ул. Бажова, Пермитина.

Специалисты отмечают, что особое внимание уделяется обработке автодорог для устранения гололеда. Для этого используется пескосоляная смесь. Также в приоритете уборка посадочных площадок на автобусных остановках, очистка тротуаров, сходов на пешеходные переходы.

Бахыт Сарсембаева

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