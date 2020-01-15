Выдающийся мыслитель

Статья Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» вызвала широкий общественный резонанс.
Абай – выдающийся казахский мудрец мирового уровня, мыслитель и поэт, ставший основоположником казахской письменной литературы.
Читая «Слова назидания» Абая Кунанбаева, невольно возникает ощущение, что великий классик написал их о нашем времени, о современности! Настолько актуальны его размышления и выводы, которые поэт озвучил почти два века назад.
Считаю, что произведения великого сына казахского народа – вне времени. Эти глубокие философские послания будущим поколениям о нравственности и морально-этических нормах, о предназначении человека актуальны и ныне.
Хочу особо подчеркнуть, что мои земляки – восточноказахстанцы испытывают особую гордость, что этот выдающийся философ родился именно на территории нашего региона.
Ирина Унжакова,
депутат Мажилиса Парламента
Республики Казахстан