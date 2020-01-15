Выдающийся мыслитель

Статья Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» вызвала широкий общественный резонанс.

Абай – выдающийся казахский мудрец мирового уровня, мыслитель и поэт, ставший основоположником казахской письменной литературы.

Читая «Слова назидания» Абая Кунанбаева, невольно возникает ощущение, что великий классик написал их о нашем времени, о современности! Настолько актуальны его размышления и выводы, которые поэт озвучил почти два века назад.

Считаю, что произведения великого сына казахского народа – вне времени. Эти глубокие философские послания будущим поколениям о нравственности и морально-этических нормах, о предназначении человека актуальны и ныне.

Хочу особо подчеркнуть, что мои земляки – восточноказахстанцы испытывают особую гордость, что этот выдающийся философ родился именно на территории нашего региона.

Ирина Унжакова,

депутат Мажилиса Парламента

Республики Казахстан