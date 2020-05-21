Выдающийся мыслитель Востока

Литературный час, посвященный 1150-летию Абу Насра аль-Фараби, провели в детско-юношеской библиотеке при Централизованной библиотечной системе Семея.

Постоянные посетители библиотеки в виртуальном формате приняли участие в познавательном мероприятии «Великий мыслитель Древнего Востока – аль-Фараби». Также гостем литературного часа стал кандидат исторических наук, профессор кафедры истории Казахстана Университета Шакарима Мухтарбек Каримов.

В ходе онлайн-встречи модератор поделился с участниками содержательной информацией о жизни и многогранном таланте великого философа, его вкладе в развитие мировой культуры. В свою очередь Мухтарбек Каримов рассказал об ученых, изучавших наследие Абу Насра аль-Фараби.

– Напомним, в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» «Возвращение учителя» Ануара Алимжанова признана одной из главных книг для всеобщего чтения в Казахстане, – подчеркнули организаторы. – В этом литературном произведении, следуя за мыслями своего героя, передавая самые тонкие оттенки его душевного состояния, писатель создает впечатляющий образ выдающегося ученого-просветителя.

Во время трансляции участники поделились своими мыслями. По их словам, осознание того, что один из крупнейших представителей средневековой восточной философии был рожден на казахстанской земле, вызывает чувство

гордости.

– Жизнь аль-Фараби – это пример стремления к знаниям и пониманию мира. Содержание его трудов актуально по сей день, – говорят они.

Подводя итоги встречи, сотрудник библиотеки подчеркнул, что главная задача мероприятия – отдать дань уважения духовному наследию гениального мыслителя, ученого-энциклопедиста и философа Абу Насра аль-Фараби.

Ания Есмухамет

Семей