Выгодное партнерство

Результатом инвестиционного форума Besqaraǵaı Invest – 2020 стало заключение ряда меморандумов на общую сумму свыше 1 миллиарда тенге, охватывающих сферы образования, жилищного строительства, туризма, сельского хозяйства и благоустройства сел.

В масштабном форуме в селе Бескарагай приняли участие меценаты, индивидуальные предприниматели, общественные деятели, являющиеся уроженцами Бескарагайского района, а также местные бизнесмены и главы крестьянских хозяйств, представители государственных органов и СМИ.

– Наша цель – активизация инвестиционной деятельности, формирование эффективной площадки для делового общения и обсуждение вопросов по привлечению инвестиций, – подчеркнул аким Бескарагайского района Шалкар Байбеков. – Форум является платформой для обмена опытом между предпринимателями, а также для презентации инвестиционных проектов и решения задач по улучшению социально-экономического развития района. Мы разработали программу развития, в которую вошли 54 инвестиционных проекта. Прибывшие со всех уголков Казахстана бизнесмены – выходцы из нашего района – выбрали интересующую бизнес-идею или привезли свою.

Так, в числе самых крупных проектов можно назвать подписание с генеральным директором ТОО «Eurasia Agro Holding» меморандума по строительству детского сада на 120 мест в селе Бескарагай​ на сумму 560 млн тенге.

Президент группы компаний ТОО «Жаннур-Астана» Болат Садык выразил желание развивать на малой родине туризм. Предприниматель зай-

мется строительством зоны отдыха на лечебном озере Шошкалы на сумму 500 млн тенге. Это будет база отдыха, рассчитанная на 360 мест.

В ней смогут отдыхать школьники и пожилые люди со своими семьями. Предусмотрено строительство конного двора и маленькой фермы, что позволит осуществлять катание на лошадях. В свою очередь, районный акимат поможет со строительством 12 км дороги и проведением электричества.

Уроженец села Бегень, глава крестьянского хозяйства «Нұрлы жер» Талгат Уайханов подписал с акиматом Бескарагайского района меморандумы по реализации​ двух инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Речь идет об открытии цеха по переработке мяса на 18 млн тенге и цеха по переработке молока на сумму 21,7 млн тенге.

Подписан меморандум о сотрудничестве в реализации проекта строительства десяти двухквартирных домов в селе Бескарагай руководителем ТОО «Исабаев» Виктором Исабаевым, который считает, что новое жилье позволит привлечь в село молодых специалистов.

Также для молодежи благодаря сотрудничеству акимата и РГУ ГЛПР «Семей орманы» в Бескарагае появится парк молодоженов «Махаббат саябағы»​.

Параллельно состоялась выставка прикладного искусства, потому как организаторы посчитали, что творчество неотделимо от реальной бытовой жизни. Изделия народных умельцев не хуже оригинальных бизнес-идей, которые показали, что бескарагайцы –

люди предприимчивые и талантливые во всем. К слову, национальные ремесла также могут приносить прибыль.

– Участникам форума Besqaraǵaı Invest – 2020 была предоставлена уникальная возможность ознакомиться с инвестиционным потенциалом района, а также обсудить перспективы сотрудничества, – сказал почетный гражданин Бескарагайского района, заслуженный работник МВД СССР Кумар Мукашев. – По итогам форума состоялось подписание девяти меморандумов на общую сумму свыше одного миллиарда тенге, охватывающих разные сферы. Это значит, что слова не будут расходиться с делом, и наш Бескарагай станет ещё краше!

Почетный гражданин Бескарагайского района Кайрат Мирашев выступил с инициативой открыть благотворительный фонд для поддержки сирот, малоимущих граждан, лиц с особыми потребностями. Сам он готов перечислить в фонд 1 млн тенге.

Завершился форум концертной программой коллективов художественной самодеятельности района.

Ева Ким

Бескарагайский район