Вторая победа

«Торпедо» одержало вторую победу подряд в рамках чемпионата ВХЛ – Кубок Шелкового пути.

Несмотря на то, что счет в матче с «Нефтяником» (Альметьевск) получился не таким разгромным, как с «Торосом», эта игра была так же важна для подопечных Алексея Ждахина – теперь «Торпедо» приблизилось к плей-офф почти вплотную. Стоит отметить, что «Нефтяник», как и «Торос», находится выше в турнирной таблице.

После сухой и разгромной предыдущей победы многие болельщики ждали от усть-каменогорской команды такого же взрывного счета. Хотя звучали и мнения, что после того, как «Торпедо» забрасывает много шайб в ворота соперника в одной игре, в следующей команда «расслабляется».

Первый период ледового противостояния остался за гостями – единственную шайбу забили именно они, наказав наших игроков за удаление на 15-й минуте. Автором шайбы стал Даниэль Насыбуллин.

Однако, как и в предыдущей игре, более насыщенным и результативным для «Торпедо» оказался второй период – всего за шесть минут наши хоккеисты забросили соперникам три шайбы подряд. Счет в игре сравнял Андрей Виноградов, после в ворота «Нефтяника» гол забил Артем Лихотников – а прошло всего 12 секунд с момента попадания первой шайбы в ворота гостей. Последним голом «Торпедо» стал дубль от него же.

Несмотря ни на что, игроки из Альметьевска смогли собраться и активно подвинули игру в зону «Торпедо». Во втором периоде гости сократили отставание – отметился Максим Салахов.

После напряженного второго периода стало понятно, что третий станет решающим в этой игре – или «Нефтяник» «дожмет», или же «Торпедо» выстоит. Но Денис Перевозчиков не подвел – вратарь буквально вытащил на себе заключительную часть матча, постоянно спасая ворота от атак гостей и не пропустив ни одной шайбы. Лучшим игроком матча в составе «Торпедо» был признан автор дубля Артем Лихотников.

– Команда играла очень эмоционально, а это не всегда хорошо. В этой игре, казалось бы, владели инициативой, а потом раз – и удаление. Это эмоции сказались, видно, что игроки выкладываются полностью, по самоотдаче вообще проблем нет, – отметил главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Ждахин. – Конечно, есть ошибки, над их устранением работаем.

Теперь всего одно очко отделяет «Торпедо» от попадания в плей-офф. Следующий соперник нашей команды – «Ижсталь» (Ижевск).

Дамир Омаров