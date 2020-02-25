Всё по-новому

Прошло больше месяца с момента запуска обязательного социального медицинского страхования в Казахстане. Есть ли положительные перемены в сфере здравоохранения и с какими трудностями сталкиваются врачи?

Директор областного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Галымжан Абилов напомнил, что в сравнении с 2019 годом объем финансирования сферы здравоохранения ВКО увеличен на 35 процентов и составил 101 млрд тенге, из них

72 млрд тенге – пакет ГОБМП, 29 млрд тенге – пакет ОСМС.

В регионе увеличилось количество субъектов здравоохранения, зарегистрированных в единой базе поставщиков медицинских услуг фонда. На сегодняшний день таких организаций 157, из них 103 заключили прямые договоры с фондом. 42 поставщика являются частными медицинскими организациями, 61 – государственные.

Галымжан Абилов подчеркнул, что развитие первичной медико-санитарной помощи является приоритетным направлением и подушевое финансирование этой службы направлено на обеспечение качественной медицинской помощью всех нуждающихся пациентов, а именно проведение профессиональных осмотров, скрининга, обеспечение консультативно-диагностической помощи и других видов услуг.

– С внедрением ОСМС медицинская помощь стала максимально приближена к населению, созданы все условия для оказания качественной помощи. По итогам января наблюдается увеличение консультативно-диагностической помощи. В рамках ОСМС оказано более 280 тыс. медуслуг, из них 53 процента составляют консультации узких специалистов, 16 процентов – инструментальные исследования, то есть УЗИ, ЭКГ, 22 процента – лабораторные услуги, в том числе генетические исследования, и семь процентов – стоматологическая помощь, – рассказал Галымжан Абилов.

Примечательно, что в январе 421 житель области в рамках ОСМС смог пройти дорогостоящие диагностики КТ и МРТ. 1600 пациентов по пакету обязательного социального медицинского страхования прошли стационарное лечение, более двух тысяч человек получили стационарозамещающую помощь. При этом на 26 процентов увеличилась плановая госпитализация пациентов, экстренная госпитализация снизилась на 12 процентов. Таким образом, повысилась доступность восстановительного лечения и реабилитационной помощи, где весь путь лечения отслеживается и создаются максимальные условия для полного восстановления функциональности пациента.

Несмотря на положительные изменения для населения области, существуют еще нерешенные проблемы медицинских организаций. Сотрудникам Детской стоматологической клиники Усть-Каменогорска в январе задержали выплату заработной платы. Как пояснил ситуацию Галымжан Абилов, это связано с тем, что оказанные услуги были некорректно внесены в информационные системы и не в полной мере отображались в платежной системе.

– Нам потребовалось некоторое время для исправления ошибок. На сегодняшний день все необходимые работы проведены. Все руководители медицинских организаций должны взять на особый контроль внесение данных в информационные системы, так как в аналогичной ситуации может оказаться любое медицинское учреждение. Мы понимаем, что сегодня за пациентом идут деньги, и организации должны уметь правильно показать оказанные услуги для своевременной оплаты, – сказал директор областного филиала ФСМС.

В ближайшее время фонд приступит к оплате оказанных услуг детской стоматологии. Галымжан Абилов также подчеркнул, что в дальнейшем выплата заработной платы работникам, ее повышение будет отслеживаться фондом.

Дарья Антон

Бакытгуль Бельбаева