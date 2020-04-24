Всё зависит от нас самих

Казахстан, по мнению специалистов, начал входить в пик распространения коронавирусной инфекции. Как и с какими последствиями страна его пройдёт –

полностью зависит от действий населения. И пока самым проверенным, доказанным на многомиллиардном опыте остается лишь одно средство –

чёткое следование требованиям карантина.

– В Казахстане пока невысокий показатель заражения, – отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов. – На данный момент это 5-6 человек на 100 тысяч населения. Как известно, в некоторых развитых странах он превысил 200 человек на 100 тысяч населения, то есть в разы больше.

В то же время министр отметил, что наша страна прошла ту стадию, когда фиксировались единичные заражения.

– Мы видим, что инфекция трудноуправляемая, – констатировал Елжан Биртанов.

Говоря о ситуации с КВИ (коронавирусная инфекция) в целом, главный врач страны отметил, что Казахстан уже прошёл две стадии: подготовка, так как у нас было время перед появлением первых заболевших, и снижение темпов распространения, чтобы снизить нагрузку на больницы. По словам министра, мы вошли в третью стадию, цель которой – взять КВИ под контроль.

Казахстанские врачи при этом действуют согласно мировому опыту. Буквально на днях Мин-

здрав утвердил новый протокол лечения КВИ. Это уже шестая редакция, составленная с учетом научно доказанных технологий, которые хорошо себя зарекомендовали в других странах.

Среди них особое место занимает Китай – страна, где был зарегистрирован первый зараженный COVID-19. Здесь впервые использовали и по сути доказали действенность метода жесткого карантина, благодаря которому в том числе Китай, первое время возглавлявший печальный рейтинг заболеваемости и смертности от КВИ, давно покинул его. И теперь не только справляется с последствиями эпидемии, но и пытается помогать в этом другим странам.

В Казахстане вторую неделю находятся врачи из Поднебесной, которые делятся своим опытом борьбы с КВИ. Среди них – заместитель главного врача Народной больницы СУАР КНР доктор Лу Чен и врач-инфекционист доктор Лу Сяобо, которые отметили, что в Нур-Султане карантин соблюдается хорошо, все люди в масках, врачи – в масках и спецодежде.

Делегация также посетила Оперативный центр по ЧС и высоко оценила работу казахстанских эпидемиологов. Это место аккумулирования и обработки данных по коронавирусу. Сюда стекается актуальная информация о количестве заболевших и контактных, их пол, возраст, сопутствующие

диагнозы.

Затем врачи побывали в Алматы, где провели онлайн обучающие тренинги для казахстанских специалистов по методам борьбы с КВИ. Доктор Лу Чен высоко оценил труд казахстанских медиков и дисциплинированность населения в период карантина.

– Алматинцы стойко и храбро переносят время карантина. Мы видим, что улицы пусты, приостановили работу многие предприятия, и такая картина во всех городах страны. Для Казахстана эта инфекция привезённая. И вы приняли правильные и своевременные шаги по изоляции. Главными средствами борьбы с КВИ остаются ранняя изоляция, ранняя диагностика и лечение, – подчеркнул доктор Лу Чен.

Иностранный опыт подтверждает правильность действий Казахстана – уже на примере столицы и Алматы можно говорить о том, что карантин помогает с минимальными потерями пройти пик распространения инфекции.

– Пока мы говорим о двух крупных городах, где основные меры, жёсткий карантин пройден, передача инфекции в обществе минимизировалась. Мы регистрируем только выявляемость, скрытые очаги. Но другие регионы только заходят в пики, – сказал Елжан Биртанов.

Здесь свою роль сыграла казахстанская особенность – значительное расстояние между населенными пунктами, поэтому единого пика, скорее всего, не будет.

– Сейчас каждый регион, каждый город изолирован, и каждый должен переболеть в определённой степени. От эффективности карантинных мер будет зависеть, насколько будет много или мало больных, – подчеркнул Елжан Биртанов.

Хочется отметить, что Восточно-Казахстанская область имеет все шансы удержать своё последнее место в антирейтинге регионов по распространению КВИ. За цифрами статистики кроется, прежде всего, состояние здоровья населения, забота о нём со стороны властей. Жителям в свою очередь необходимо соблюдать все требования карантина и личной гигиены. Потому что опасный рубеж еще не преодолён.

– Основное количество случаев заражения COVID-19, подъём, пик и спад мы будем наблюдать в течение трёх месяцев – марта, апреля и мая. Это не говорит о том, что после мая коронавирус исчезнет. Инфекция будет, какое-то её распространение в обществе будет. Наша задача – научиться с этим жить, – отметил глава Минздрава.

По его словам, темпы развития инфекции в регионах – ожидаемые, прогнозируемые.

– Это инфекционное заболевание, оно передаётся от человека к человеку при контакте. Поэтому первая задача – снизить количество бытовых контактов. Карантин хорошо на это повлиял, – подчеркнул Елжан Биртанов.

Сейчас Казахстан перешёл к стадии, когда важно выявление скрытых очагов инфекции в коллективах, которые не ушли на карантин. Это медицинские организации, полиция, производства с непрерывным циклом. А также люди, которые находятся в вынужденной изоляции. Это дома престарелых, следственные изоляторы и так далее.

Казахстанцев сейчас волнует не только распространение КВИ, но и сроки окончания карантина, возвращения к привычному режиму жизни. Пока чёткого ответа на этот вопрос нет.

– Коронавирус показал себя инфекцией высококонтактной и высокозаразной. Она может приводить к тяжелым последствиям у определённой категории лиц. Поэтому после того, как мы собьём эпидемию и добьёмся снижения, нам важно научиться жить с ней, чтобы не приходилось всё время жить в карантине, – отметил министр здравоохранения.

Айгуль Биданова

Министерство здравоохранения РК

Нур-Султан