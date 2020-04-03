Встречу с полем не отменить

Несмотря на пандемию, крестьяне готовятся к выходу в поле. Земля должна быть вспахана и в нее уложено семя.

Бахчевод Сагатбек Мухаметжанов, один из лучших в этой профессии в Курчумском районе, готовится к весенней кампании. Начинал он еще в 1996 году, поэтому нынешняя посевная для труженика 24-я по счету. Бахчевод рассказал, что у него уже готовы семена и пленка, которой укрываются ростки. В совокупности на это затрачено полмиллиона тенге. Еще нужно запастись соляркой. Ее потребуется около тонны.

По словам фермера, из-за сравнительно небольшого объема топлива возникает проблема с его получением из фонда, ежегодно формирующегося для весенней посевной. В этом году цена такой солярки 178 тенге за один литр. Собеседник признался, что из-за сложностей он просто закупает горючее на местных автозаправочных станциях. Но там литр дизтоплива в конце марта стоил 230 тенге.

Земледелец готовит к старту сезона еще и свою легковую автомашину: диагностирует ее системы, обновляет детали. Говорит, что от этой техники также зависят результаты работы. Дело в том, что ежедневно на ней отвозятся на поле и доставляются обратно наемные работники. Сбой движения чреват отставанием от графика ухода за посевами, что отрицательно отразится на урожайности.

В числе обязательных вопросов, которые включает подготовка к посевной, – приведение в порядок арычной системы, питающей бахчевое поле. С. Мухаметжанов рассказал, что ежегодно он со своими соседями по долине Жинишке устраивает асар, в ходе которого очищаются арыки, подающие воду на поля. Однако этих усилий бывает недостаточно: оросительная система нуждается в более основательном ремонте с привлечением техники, средств.

– Из-за недостатка поливной воды остаются неосвоенными многие гектары плодородной земли,– говорит земледелец. – К примеру, у меня есть 50 гектаров, но я вынужден ограничиваться каждый год только шестью или семью гектарами. Аналогичное положение и у моих соседей.

Впрочем, все названные трудности в работе не могут испортить фермеру особого настроения ожидания встречи с весенним полем. Оно зовет, и скоро плуг пахаря проложит первую борозду, распашет поле.

По информации отдела предпринимательства и сельского хозяйства Курчумского района, в этом году общая посевная площадь района составит 29 900 гектаров, что больше, чем в 2019. В структуре прогнозируемой площади посевов пшеница занимает 1800 гектаров, ячмень – 2400, овес – 700, масличные – 6200, картофель – 1500, бахчевые – 1000, овощи – 700 гектаров.

В агроформированиях района имеются 840 тракторов разной модификации, включая мини-тракторы китайского производства. Из них 95 процентов поставлены на линейку готовности. В исправном состоянии находятся и прицепные сельхозагрегаты – сеялки, плуги, плоскорезы, лущильники.

Стоит сказать, что большая часть сельхозтехники, имеющейся в фермерских хозяйствах, старше 20 лет, то есть в районе остро стоит вопрос ее обновления. Этот процесс хоть и медленно, но движется. К примеру, в 2018 приобретено 13 тракторов, в том числе 8 – на свои средства, 5 – по лизингу. В 2019 году фермеры обновили 50 единиц различной сельхозтехники. В том числе 14 тракторов, включая китайские. Половину из них купили на собственные средства, вторую половину – по лизинговым программам.

В рамках правительственной поддержки фермеров в проведении весенней посевной Курчумскому району выделено 520 тонн дизтоплива. Оператор программы находится в Алтае, соответственно, там же необходимо получать топливо по удешевленной программе. На начало апреля из Алтая в Курчум вывезено

65 тонн топлива. Ведется работа по приобретению недостающего семенного запаса.

По прогнозам специалистов, в равнинной части района техника выйдет в поле к 15 апреля, на высокогорных участках – к 1 мая. Встречу фермеров с полем не отменить.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район