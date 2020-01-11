Встречи на земле Абая

Вчера в рамках выезда депутатов в регионы Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область.

В Семее Председатель Мажилиса Парламента в сопровождении акима ВКО Даниала Ахметова посетил Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник – музей Абая «Жидебай-Бөрілі».

В настоящее время в фонде музея хранится свыше 21 тысячи уникальных экспонатов. В составе музея пять памятников истории и культуры республиканского и 10 – местного значения.

Гостей ознакомили с экспозицией залов «Эпоха Абая», «Творческое окружение Абая» и «Көненің көзі», директор музея рассказал о хранящихся здесь и представляющих историческую ценность вещах. О предметах быта, мебели и фотографиях, переданных Абаем в 1885 году через своего друга, ссыльного Н. Долгополова, в краеведческий музей Семея.

Среди них – мужской охотничий пояс, изготовленный казахскими мастерами, торсык, музыкальные инструменты и многое другое. В одном из залов музея представлен снимок Абая с сыновьями Акылбаем и Турагулом, сделанный в 1896 году. Его музею некогда передал сам Мухтар Ауэзов. Еще есть копия тарантаса, хранящегося в Жидебае. Он был изготовлен в 1995 году к 150-летнему юбилею великого поэта.

Одним из главных экспонатов в музее является шкатулка, которую в свое время вторая жена Абая Айгерим подарила Батет Азимханкызы, когда та пришла в аул Иргизбай в качестве невестки. Шкатулку в фонд музея передал Айдар Кенжетлеуулы, сын Кенжетлеу Доланбекулы. Экспонат хранится в фонде музея с 2017 года.

Отметив, что наследие великого Абая – это достояние народа Казахстана, Председатель Мажилиса подчеркнул вклад основоположника казахской письменной литературы в духовное развитие казахстанского общества. Нурлан Нигматулин напомнил, какое большое внимание уделяют Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев

и Глава государства Касым-Жомарт Токаев популяризации среди казахстанцев великих трудов Абая.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на важности задач, которые поставил Президент Казахстана в своей статье «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» по сохранению творчества Абая и социально-экономическому развитию Семея. По мнению Нурлана Нигматулина, их выполнение позволит не только на высоком уровне отметить 175-летие известного всему миру поэта-просветителя, но и будет способствовать приумножению историко-культурного наследия страны.

Также Нурлан Нигматулин ознакомился с работой многофункционального культурно-спортивного комплекса в микрорайоне Карагайлы. Его торжественное открытие состоялось накануне Дня независимости.

Строительство крупного объекта, общая площадь которого составляет 33,8 тысячи квадратных метров, осуществила отечественная компания – ТОО «Фирма Азия» из Семея. Общая стоимость проекта – 26 миллиардов тенге. Комплекс построен в соответствии с международными стандартами, что позволяет проводить в нем соревнования по различным видам спорта.

Затем Нурлан Нигматулин посетил Больницу скорой медицинской помощи Семея, где в прошлом году в рамках реализации комплексного плана здравоохранения ВКО открылась гибридная операционная с уникальной ангиографической установкой. На реконструкцию здания и установку ультрасовременного оборудования из местного бюджета было выделено 2,3 млрд тенге.

Операционная позволяет оказывать своевременную и комплексную медицинскую помощь людям, снизить процент инвалидизации и выживаемости при острых сосудистых нарушениях (при инсультах и инфарктах) и политравмах. В гибридной операционной с момента открытия проведено уже более 700 успешных операций.

Проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», который сейчас разрабатывает Мажилис, стал главной темой встречи Нурлана Нигматулина с общественностью Восточно-Казахстанской области. На встречу пришли не только медики, но и руководители учебных заведений, НПО.

Как подчеркнул Нурлан

Нигматулин, новый вариант Кодекса должен оказать существенное влияние на повышение доступности и качества медицинских услуг в стране.

– Законопроект предусматривает много нововведений в части профилактики заболеваний, оказания доврачебной и врачебной помощи, а также новые подходы в области трансплантологии, – сообщил спикер Мажилиса Парламента. – Это объемный документ, и он требует тщательного обсуждения. Советы, рекомендации и замечания именно практикующих врачей имеют для нас решающее значение.

Нурлан Нигматулин отметил, что в Восточном Казахстане хорошо выстроена система подготовки медицинских кадров.

– Хотел бы отметить в этом особую роль акима области Даниала Ахметова, – подчеркнул Председатель Мажилиса. – В столице, в самых «высоких» кабинетах он настойчиво и твердо отстаивает позиции региона, особенно развития в нем системы здравоохранения.

Даниал Кенжетаевич очень тесно работает с Правительством и с депутатским корпусом. Все выделенные из бюджета средства эффективно используются, и я думаю, что жители региона это ощущают.

В завершение встречи спикер Мажилиса Парламента призвал всех принять активное участие в обсуждении проекта Кодекса, так как это основополагающий базовый документ, на котором будет строиться вся работа системы здравоохранения нашей страны.

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В Усть-Каменогорске Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин встретился с молодыми активистами областного центра. Он рассказал о текущей деятельности палаты Парламента и дал оценку социально-экономическому развитию региона.

– Восточно-Казахстанская область – это крупнейший промышленный регион страны, который демонстрирует очень высокую динамику развития, – подчеркнул Нурлан Нигматулин. – Мы видим, что в регионе создаются новые производства, сюда активно привлекаются инвестиции, строится жилье, объекты инфраструктуры. Об этом буквально на днях аким ВКО Даниал

Ахметов докладывал Главе государства. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу акима области по социально-экономическому развитию региона, особо отметив при этом его усилия по укреплению научно-образовательного и медицинского потенциала Восточно-Казахстанской области. Это имеет большое значение именно сейчас, когда мы становимся свидетелями того, как буквально на глазах зарождается новая модель глобальной цивилизации. В этих условиях каждый гражданин страны должен чувствовать улучшение качества жизни.

Второго сентября прошлого года Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана. Как отметил Нурлан Нигматулин, до конца 2019 года Парламент принял все необходимые законы для его реализации. Так, впервые законодательно закрепили персональную ответственность руководителей за совершение подчиненными коррупционных правонарушений. Принят важный закон о статусе педагога, предусматривающий дополнительные социальные гарантии – снижение нагрузки, сокращение отчетности, улучшение положения учителей. Внедрен новый механизм оказания АСП. Парламент законодательно поддержал передачу поступлений по корпоративному подоходному налогу от малого и среднего бизнеса местным бюджетам. Компании микро- и малого бизнеса освобождены от уплаты этого налога сроком на три года. Ужесточено наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, усилена законодательная ответственность за браконьерство и скотокрадство.

В этом году Казахстан готовится отметить 175-летие великого поэта-просветителя, уроженца Восточного Казахстана Абая Кунанбаева. Председатель Мажилиса выразил убеждение, что ВКО встретит гостей со всех уголков мира и станет крупным культурным и туристическим центром.

Он также подчеркнул, что ключевым фактором развития республики в современном мире является молодое поколение казахстанцев. От их знаний, энергии, патриотизма будет зависеть дальнейшее будущее страны.

– Все, что мы делаем сейчас, направлено на вашу будущую счастливую жизнь, чтобы вы могли в полной мере реализовать свои возможности и потенциал, – сказал Нурлан

Нигматулин. – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев не раз подчеркивал, что все его новые планы, все государственные программы развития рассчитаны, прежде всего, на молодежь. Поэтому по инициативе Елбасы 2019 год был объявлен Годом молодежи в Казахстане. Нынешний 2020 год объявлен Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым Годом волонтера. Каждый из вас, молодых казахстанцев, может принести пользу обществу и своей стране. Этот год должен стать годом добрых дел.

Председатель Мажилиса также провел отдельную встречу с волонтерами и сказал, что в Правительстве проинформированы о реализации всех их проектов. Он добавил, что при необходимости внесения законодательных изменений для реализации волонтерских целей и задач депутаты Парламента с готовностью пойдут навстречу.

– В современном обществе в будущем решающее значение будут иметь нематериальные ценности, в первую очередь, знания, творческий потенциал, мышление, креативность, – обратился к молодежи Нурлан

Нигматулин. – Именно эти качества будут главными базовыми критериями для успеха. Желание стать лучшим в своей профессии, быть готовым к конкуренции позволят вам стать конкурентоспособными в современном мире. Это значит, что необходимо постоянно работать над собой, совершенствоваться. Только так можно стать успешным человеком.

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Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан

Нигматулин высоко оценил работу Центра занятости населения Восточно-Казахстанской области.

Парламентарий ознакомился с тем, как в регионе осуществляется оказание адресной социальной помощи в соответствии с новыми механизмами.

Напомним, с января этого года в Казахстане действует новый формат назначения АСП в целях обеспечения ее прозрачности, справедливости и мотивации граждан к труду, а также внедрения гарантированного соцпакета для детей из малообеспеченных семей.

Ежедневно областной Центр занятости принимает более ста посетителей. Работа здесь ведется по нескольким направлениям: начисление АСП, трудоустройство, микрокредитование, аренда служебного жилья, краткосрочное обучение, социальные рабочие места и молодежная практика, а также работа с соискателями и работодателями.

Для удобства посетителей в Центре занятости действует электронная очередь.

Нурлан Нигматулин ознакомился с ходом приема документов от граждан, претендующих на назначение адресной социальной помощи, а также отметил, что готов выслушать все замечания по новшествам, касающимся АСП.

Среди посетителей Центра оказались многодетные матери и женщины, воспитывающие детей с особыми потребностями. Они озвучили свои предложения.

Председатель Мажилиса Парламента заверил, что все вопросы в обязательном порядке будут рассмотрены на правительственном уровне. Он также добавил, что государством принимаются беспрецедентные меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей.

– Отрадно, что в Восточном Казахстане предусмотрена поддержка многодетных семей в виде грантов на обучение детей в колледжах по востребованным специальностям, а также на открытие своего бизнеса, оказывается помощь в приобретении жилья. Радует, что многодетные мамы активно участвуют в госпрограммах, открывают свой бизнес. Это яркий пример того, как можно не только реализовать себя в качестве заботливых мам, но и приносить пользу обществу, – заключил Нурлан Нигматулин.

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Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин

с акимом ВКО Даниалом

Ахметовым ознакомились со степенью готовности к эксплуатации детской больницы, входящей в состав многофункционального областного Центра матери и ребенка, и новейшим медицинским оборудованием, установленным в ней.

По словам директора Центра матери и ребенка Ермека Омарбекова, в ближайшее время медучреждение примет своих первых пациентов.

– Новое здание – детский блок Центра матери и ребенка, сюда переедут такие отделения, как хирургия, нейрохирургия, травматология, микрохирургия глаза, реанимация и отделение сложной соматики, – сообщил он. – Благодаря поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана

Назарбаева и Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области мы открываем Центр реабилитации для наших маленьких пациентов.

Отметим, что детская больница оснащена современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам в медицине и позволяющим делать уникальные операции, в том числе новорожденным и недоношенным детям.

– Не нужно ехать в Нур-Султан или Алматы, – добавил Ермек Омарбеков, – всю необходимую помощь окажут специализированные врачи нашего медучреждения, которые повышали квалификацию в зарубежных клиниках по трех-уровневой программе обучения, инициированной акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым.

На сегодняшний день более 70 врачей прошли обучение в Великобритании, Израиле, Литве, Грузии и могут работать на новом оборудовании.

Подводя итоги рабочей поездки по региону, Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан отметил, что опыт развития Восточно-Казахстанской области будет полезен для других регионов страны.

– Очень хорошие, яркие впечатления от рабочей поездки, – поделился Нурлан

Нигматулин. – Продуктивные встречи и беседы. Много полезного материала увезем с собой для законотворческой деятельности.

Добавим, детская больница на 200 коек – один из самых дорогостоящих объектов в Восточно-Казахстанской области, построенных за последние

25 лет. Общая сумма строительства, включая затраты на медоборудование, составляет

13,5 млрд тенге.

Флора Левина, Бахыт Сарсембаева,

Кристина Кирдяпкина, Татьяна Кравченко

Семей – Усть-Каменогорск