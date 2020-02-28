Встать, суд идет…

Студенты юридического факультета провели показательный судебный процесс по коррупционному делу.

Областной Молодежный ресурсный центр совместно с ВКГУ им. С. Аманжолова и региональным штабом Антикоррупционной службы ВКО провели показательный судебный процесс «Честное поколение».

Каждый участник исполнял свою роль по сценарию. Фабула процесса, имеющего постановочный и назидательный характер, основана на материалах реального уголовного дела. В ходе «открытого судебного заседания» рассматривалось дело о двух бывших участковых полицейских, которые путем вымогательства получили деньги от ранее судимого гражданина и были задержаны сотрудниками антикоррупционной службы.

Все было правдоподобно – судебное следствие, текст обвинения прокурора, эмоциональная речь адвоката, показания свидетелей, последнее слово подсудимого, приговор и другие судебные действия.

В мероприятии приняли участие государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов, педагоги, молодые специалисты и студенты.

– Такой показательный судебный процесс мы проводим впервые и планируем демонстрировать их в учреждениях области, где имеются коррупционные риски, – подчеркнула руководитель Молодежного ресурсного центра УВП ВКО Арайлым Есимбекова.

По ее словам, показательный открытый судебный процесс окажет большое влияние на повышение правовой культуры молодежи.

Как отметил ректор ВКГУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген, для присутствовавших в зале студентов юридического факультета – будущих судей, следователей, прокуроров, адвокатов и нотариусов мероприятие стало познавательным практическим занятием.

Ерик Абитов

Дмитрий Франчук