Встанут на рельсы

В следующем году трамвайный парк Усть-Каменогорска выпустит на линии обновленные теплые вагоны.

Более 20 лет трамвайный парк областного центра находился в частных руках и в прошлом году был передан в коммунальную собственность. Технический директор ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска» Михаил Чайка рассказал о нынешнем состоянии предприятия и планах на будущее.

– Сегодня здесь работают 220 человек, курсируют 17 трамвайных вагонов по трем маршрутам. В среднем в месяц перевозим 423 тысячи пассажиров, – отметил Михаил Чайка.

В этом году сделан текущий ремонт на трех тяговых подстанциях, полностью покрыты крыши, произведены работы и внутри здания. Заменена контактная сеть по проспекту Шакарима: от улицы Белинского до Машзавода и обратно. К слову, именно на этом участке было больше всего обрывов трамвайных проводов и сбоев в движении транспорта. Также произведена замена на участке критического пути по проспекту Абая: от автовокзала до улицы Михаэлиса. По проспекту Абая в районе УМЗ на самых аварийных участках обновили 15 опор контактной сети.

Напомним, в апреле текущего года предприятие презентовало модернизированный трамвай, по словам Михаила Чайки, сделанный собственными силами. Отличался он обновленным салоном, наличием дополнительных тепловых подушек, шумоизоляцией, системой видеонаблюдения и бесплатным Wi-Fi. Скоро таких трамваев станет больше.

– Заключили договор с подрядной организацией на текущий ремонт кузовов, за образец взят этот трамвай, – пояснил Михаил Чайка. – На данный момент поставщик не успевает по срокам. К 15 декабря пообещал выпустить еще три полностью модернизированных трамвая. Они будут теплые, внутри и снаружи новая отделка. В следующем году обновим все трамваи.

Также с прошлого года устькаменогорцев обслуживают алматинские трамваи. Всего было закуплено 13 вагонов, девять из них к работе готовы. Однако устойчиво ходят только шесть. У горожан часто возникает вопрос, где эти трамваи, почему их так редко можно встретить. Технический директор ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска» отвечает, что они отличаются от местных вагонов и при езде по изношенным рельсам города их электроника, бывает, выходит из строя. Поэтому трамваи часто заезжают на ремонт. В 2020 году оставшиеся четыре вагона будут обеспечены необходимыми запчастями и войдут в строй.

Руководитель предприятия отмечает, что в дальнейшем возможно рассмотрение вопроса о развитии трамвайных сетей в областном центре, который он не раз поднимал, обращаясь в акимат города. Так как это наиболее экологически чистый вид транспорта, который устойчиво ходит и в ночное время, до 00:30, когда автобусы уже закончили свою работу.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета