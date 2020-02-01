Все на лёд

Год волонтера

Катание на коньках организовали волонтёры для воспитанников детского дома «Үміт».

Все на лёд

Сотрудники областного Молодежного ресурсного центра на постоянной основе проводят различные благотворительные мероприятия для пожилых людей и детей, оставшихся без попечения родителей. Очередное доброе дело было сделано для воспитанников детского дома «Үміт». В рамках благотворительной акции «Жан жылуы» на стадионе «Алтай» для ребят устроили катание на коньках.

– В организации нам существенно помог отдел физической культуры, спорта и туризма Усть-Каменогорска. Также хочется поблагодарить областной Дом дружбы – центр общественного согласия за предоставленный транспорт, – отметила директор Молодежного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова. – Планируем позже отвезти ребят на горнолыжный курорт «Нуртау». Наша основная цель – дарить детям радость. Если кто-то из жителей региона захочет помочь в проведении благотворительных акций, то двери нашего центра всегда открыты.

Все на лёд

Многие вели себя достаточно уверенно на льду, исполняя непростые трюки, а кто-то надел коньки впервые. Однако и тем, и другим было одинаково весело. Ребята участвовали в «Веселых стартах» и играли в хоккей. После их ожидало чаепитие. К слову, горячие напитки и сладости сотрудники областного Молодежного ресурсного центра купили на собственные средства.

– Спасибо всем за то, что привезли нас на каток. Нам очень понравилось. Мы покатались на коньках, поиграли в снежки и зарядились позитивом, – поделилась впечатлениями Юлия Саламатина.

Напомним, подобные мероприятия проводятся в области ежегодно.

Гульжан Естаева

 Тлеубек Шаяхмет

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