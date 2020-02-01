Все на лёд

Катание на коньках организовали волонтёры для воспитанников детского дома «Үміт».

Сотрудники областного Молодежного ресурсного центра на постоянной основе проводят различные благотворительные мероприятия для пожилых людей и детей, оставшихся без попечения родителей. Очередное доброе дело было сделано для воспитанников детского дома «Үміт». В рамках благотворительной акции «Жан жылуы» на стадионе «Алтай» для ребят устроили катание на коньках.

– В организации нам существенно помог отдел физической культуры, спорта и туризма Усть-Каменогорска. Также хочется поблагодарить областной Дом дружбы – центр общественного согласия за предоставленный транспорт, – отметила директор Молодежного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова. – Планируем позже отвезти ребят на горнолыжный курорт «Нуртау». Наша основная цель – дарить детям радость. Если кто-то из жителей региона захочет помочь в проведении благотворительных акций, то двери нашего центра всегда открыты.

Многие вели себя достаточно уверенно на льду, исполняя непростые трюки, а кто-то надел коньки впервые. Однако и тем, и другим было одинаково весело. Ребята участвовали в «Веселых стартах» и играли в хоккей. После их ожидало чаепитие. К слову, горячие напитки и сладости сотрудники областного Молодежного ресурсного центра купили на собственные средства.

– Спасибо всем за то, что привезли нас на каток. Нам очень понравилось. Мы покатались на коньках, поиграли в снежки и зарядились позитивом, – поделилась впечатлениями Юлия Саламатина.

Напомним, подобные мероприятия проводятся в области ежегодно.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет