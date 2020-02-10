Все идет по плану

Для реализации ряда перспективных проектов в Урджарском районе выделят дополнительное финансирование.

По словам акима Урджарского района Серика Зайнулдина, согласно итогам прошлого года объем валовой продукции сельского хозяйства района достиг 66,1 млрд тенге. Закуплена 201 единица сельскохозяйственной техники на сумму 1624,6 млн тенге.

– В планах на будущее увеличение земельных площадей для выращивания экспортно ориентированных культур, в том числе кукурузы с 3351 гектара до 4000 гектаров, сои с 958 гектаров до 2000 гектаров, – сказал аким района.

Также он отметил, что один из известных инвесторов предлагает свой бизнес-план по выращиванию сои на участке Сарытерек Урджарского района. Для его реализации выделено 6 651 гектар земли, в этом году сою высадят на площади в 1000 гектаров.

– Дорога, ведущая к этому участку, проходит через село Егинсу, – подчеркнул Серик Зайнулдин. – В сельском округе проживает более 1,5 тысячи жителей. Автострада Урджар – Егинсу протяжённостью 12 километров нуждается в ремонте. Необходимы средства в размере 293,4 млн тенге.

Также глава Урджарского района попросил акима области оказать содействие в решении проблемы не выплаченных субсидий за использование гербицидов и качественных семян в растениеводстве в размере 98,4 млн тенге, а также 11,3 млн тенге за компенсацию расходов молокоприемных и перерабатывающих пунктов.

Есть сложности и на пограничной заставе «Шагантогай», где отсутствует электрическое освещение. Для решения вопроса рассматривается вариант проведения электросети через крестьянское хозяйство «Саят», находящееся неподалёку. Стоимость инженерно-коммуникационной инфраструктуры составила 165,9 млн тенге. Проект направлен на рассмотрение в областное Управление энергетики и ЖКХ.

Кроме того, для оказания качественных услуг туристам на побережье Алаколь необходима коммунальная техника. Для ее покупки подготовлено технико-экономическое обоснование, документы направлены в областное Управление экономики и бюджетного планирования. Требуются средства в размере

88 млн тенге.

– Все озвученные проекты входят в план развития приграничных территорий области, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Бюджет района составляет 18 млрд тенге. Выделим дополнительные средства.

По словам главы региона, приняты планы развития приграничных территорий области, в том числе и Урджарского района. Даниал Ахметов пообещал встретиться с местным населением вновь в ближайшее время и подробнее рассказать о запланированных действиях.

Гульжан Естаева

Урджарский район