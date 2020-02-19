Все в моих руках

Как живет Татьяна Ушакова из Усть-Каменогорска, ставшая призером чемпионата мира по армрестлингу в 60 лет?

Татьяна Ушакова не привыкла отступать перед трудностями или бояться перемен. Начать осваивать новый вид спорта на четвертом десятке лет? Почему бы и нет! Совмещать работу, учебу и профессиональные занятия по фехтованию? Стоит попробовать! В пятьдесят с небольшим впервые в жизни начать тренировать ребенка с ограниченными возможностями? Отличная идея!

Если Татьяне Владимировне сказать, что у нее интересная судьба, то она непременно улыбнется и добавит:

– Человек сам определяет, как складывается его будущее. Я еще в детстве решила, что моя жизнь будет очень насыщенной и непременно связанной со спортом. Сегодня мне 60 лет и, оглядываясь назад, могу сказать: все получилось так, как и задумывала!

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ

В девять лет ученица школы-интерната имени Крупской Таня Ушакова стала заниматься художественной гимнастикой, тренировки увлекли девочку, и она загорелась мечтой стать учителем физкультуры.

– Тогда я подумала, что будущая профессия просто обязывает меня иметь вполне конкретное представление о самых разных видах спорта, – вспоминает Татьяна. – Я играла в волейбол, каталась на лыжах и танцевала. И каждый раз мне казалось – не нужно останавливаться, стоит попробовать что-то еще.

Интересы девочки не ограничивались спортом, и Таня стала посещать уроки игры на фортепиано. Всестороннюю любознательность ребенка поддерживала мама, которая воспитывала восемь детей.

– Наш дом находился как раз напротив интерната, я то и дело видела родные окна и мне всегда казалось, что мама рядом, видит все мои успехи или неудачи, – рассказывает Татьяна. – Я практически каждый вечер могла бегать к ней в гости, секретничать. Возможно, поэтому я легко адаптировалась к жизни в интернате, хотя поступила туда уже в девятилетнем возрасте.

Вместе с Таней в школе-интернате учились ее братья и сес-тры. Детям пришлось сменить обычную школу на пятидневную после трагической гибели отца в дорожно-транспортном происшествии.

– Папа работал токарем и возвращался домой на мотоцикле после ночной смены, – делится Татьяна. – На дорогу не-

ожиданно выбежали дети. Чтобы избежать непоправимого, папа круто развернул мотоцикл. Врезался в дерево – ни одного шанса выжить. В это время старшему из братьев только исполнилось 18 лет, а младшей сестренке было всего лишь три года. Мама от горя тяжело заболела и три месяца лежала в стационаре. Со дня гибели папы наша жизнь разделилась на «до» и «после». Маме пришлось работать почти сутками, и нас перевели из обычной школы в интернат.

«МАМА, Я ВСЁ УСПЕЮ»

В десять лет Таня попробовала свои силы в акробатике и, однажды начав, уже не могла представить своей жизни без нового увлечения.

– Мне нравились и стойки, и пирамиды, – говорит Татьяна. – Я была крепкая, хорошо подготовленная, поэтому могла стоять в основе пирамид, то есть внизу сложной акробатической комбинации. Однако в юности мне стало тяжело это делать, и я ушла из акробатики в фехтование.

Впрочем, на этом перемены в жизни девушки не закончились. После восьмого класса Таня покинула интернат. Большинство ее сверстниц продолжали учебу в обычной школе или поступали в техникум. Таня для себя решила: ни то ни другое – не для нее.

– Я сказала маме, что хочу поступить в вечернюю школу и начать работать, – вспоминает Татьяна. – Она слишком хорошо знала мой характер и мою энергичность, чтобы удивляться. Я была уверена, что все успею и моих сил хватит еще и на серьезные занятия фехтованием.

Первым местом работы девушки стал ресторан, где Татьяна освоила профессию повара.

– Мне нравилось готовить, но я по-прежнему точно знала, что обязательно выучусь на учителя физкультуры, – подчеркивает Татьяна. – Моя мечта сбылась после окончания университета.

ТАКИЕ ЛЮДИ НАМ НУЖНЫ

В школе № 4, куда Татьяна устроилась работать, она успевала все и даже больше. Помимо уроков с детьми в расписании молодой учительницы появились и тренировки для педагогов.

– Тогда я поняла, что мне интересно работать не только с детьми, но и со взрослыми тоже, – говорит Татьяна. – С коллегами мы занимались аэробикой и танцами. Но я не собиралась на этом останавливаться, у меня было еще много идей.

Вопреки планам, в школе Татьяна не задержалась. Через год работы молодой педагог ушла в декретный отпуск, а к моменту выхода из него неожиданно получила интересное предложение.

– В 1986 году меня пригласили работать в профсоюзный комитет свинцово-цинкового комбината (сейчас входит в состав «Казцинка»), – рассказывает Татьяна. – Туда как раз требовался человек, который смог бы заниматься организацией и подготовкой спортивных мероприятий. Наверное, сыграло роль то, что это была новая для меня сфера, а новые задачи меня всегда привлекали – я согласилась.

О сделанном выборе Татьяна не пожалела: работа оказалась интересной. Настолько интересной, что во втором декретном отпуске женщина пробыла лишь три месяца.

– Мне позвонили и сказали: «Выручай, Таня, некому организовывать мероприятия на базе отдыха, летом людей полно, а активного досуга у них нет», – говорит Татьяна. – Я еще не согласилась, а уже начала придумывать, какие конкурсы и игры буду проводить. Я взяла с собой трехмесячную дочку Риту, старшего сына и поехала работать. Мама поддержала меня и отправилась с нами – помогать мне с детьми.

Приехав домой, молодая женщина поняла, что работа, как и прежде, увлекает ее. Причем настолько, что спустя пару недель маленькая Маргарита снова оказалась в гуще разнообразных спортивных событий.

– Вместе с дочкой мы провели бессчетное количество спартакиад и турниров, – смеется Татьяна. – Многие шутили, что я все организовываю, а дочка меня контролирует из коляски.

Малышка Рита сразу стала любимицей всех коллег Татьяны, и в перерывах спортсмены комбината и их тренеры забегали в кабинет, чтобы поиграть с крохой.

РУКУ ВВЕРХ!

В 1992 году в карьере женщины вновь возник небольшой перерыв – на свет появился третий ребенок. Спустя год Татьяна вернулась на работу, и здесь женщину ждало интересное открытие.

– Я с детства пробовала себя в разных видах спорта, и в зрелом возрасте мне тоже хотелось заниматься чем-то новым, а почти все направления были мне так или иначе знакомы, – говорит Татьяна. – И вот у нас на комбинате начались тренировки по малоизвестному виду спорта – армрестлингу. У меня даже вопроса не возникло, пойду ли я на занятия.

В тридцать пять лет Татьяна подружилась с армрестлингом. Знакомство обернулось любовью с первой тренировки.

– Я увлеклась сразу и всерьез, – вспоминает Татьяна. – Сложно поверить, но спустя несколько месяцев занятий тренер направил меня на республиканскую олимпиаду по армрестлингу. Я привезла оттуда серебряную медаль. Успех не вскружил мне голову, потому что я прекрасно знала – этот вид спорта в Казахстане в диковинку, и я просто заняла второе место среди таких же, как я, новичков.

Через несколько лет занятий Татьяна поняла, что у нее уже есть необходимый опыт, чтобы поделиться им с учениками. Свои первые тренировки в качестве тренера по армрестлингу Татьяна проводила с работниками СЦК.

– Наверное, на первый взгляд может показаться, что занятия с работниками проходили как ни к чему не обязывающая физическая разминка, – рассуждает Татьяна. – Ничего подобного. Люди были настроены серьезно, хотели принимать участие в республиканских и мировых чемпионатах. Например, мой ученик Даурен Ибраев дважды становился призером чемпионата Азии, на уровне нашей республики он вошел в десятку сильнейших спортсменов. Кстати, увлечение спортом не мешает его основной работе, он мастер в «Казцинке» и пользуется заслуженным уважением как профессионал в области металлургии.

Затем Татьяна в свободное от работы время стала преподавать в спортивной школе.

– Иногда меня спрашивают – как я совмещала заботу о трех детях, основную работу, занятия спортом на профессиональном уровне и тренерскую практику? – улыбается Татьяна. – Я в таких случаях всегда думаю – а стоит ли признаваться, что у меня еще был большой дачный участок, который требовал внимания едва ли не каждый день. Ведь благодаря ему в сложные годы перестройки в нашей семье всегда были свежие овощи.

«НЕ БОЯТЬСЯ И ДЕЛАТЬ»

Первый ученик с ограниченными возможностями появился у Татьяны относительно недавно, всего лишь пять лет назад, когда женщине было 55 лет.

– К этому времени я уже не работала в «Казцинке», а посвятила себя преподаванию в спортивной школе, – рассказывает Татьяна. – Однажды одна из моих воспитанниц привела с собой на тренировки брата с диагнозом ДЦП. Мальчик произвел на меня хорошее впечатление – чувствовалось, что у него стойкий характер. Я подумала, почему бы не дать ребенку шанс заниматься спортом, несмотря на болезнь? У меня не было опыта работы с такими детьми, но меня это не остановило.

Главным для Татьяны стало желание помочь особенному ученику. Необходимую информацию о занятиях с такими детьми женщина искала всеми возможными способами: консультировалась с коллегами, штудировала литературу, искала нужные материалы в интернете.

– Не мне судить, насколько хорошо у меня получается тренировать таких ребят, но сегодня среди моих учеников есть даже мальчик, который передвигается на коляске, – говорит Татьяна. – Главный для меня принцип в занятиях с особенными детьми – относиться к ним так же, как к другим, обычным ученикам. Дети чувствуют, что к ним не проявляют жалости, не считают их обделенными, и в результате они ни в чем не уступают своим здоровым сверстникам. Что касается методики занятий, то тут главное – не бояться пробовать и не лениться искать.

СОРВАТЬСЯ И ПОЕХАТЬ

Точно таким же принципом – «не бояться и не лениться» – Татьяна руководствуется и в своей спортивной карьере. Будучи на пенсии, она стала серебряным призером чемпионата Азии по армрестлингу среди ветеранов спорта.

– Никогда не считала, что поздно или возраст не тот, – делится Татьяна. – Точно так же меня не смущают и поражения. На чемпионате мира в Турции я не стала призером. Для меня это означало только одно – я попробую свои силы в следующий раз.

В 2019 году найти средства на очередную поездку оказалось не просто, и Татьяне посоветовали обратиться за помощью в «Казцинк».

– Не привыкла просить, сомневалась, стоит ли озадачивать своими проблемами посторонних, – вспоминает Татьяна. – Потом подумала, ведь это же не чужая организация, 25 лет моей жизни были связаны с ней!

Средства выделили, и Татьяна отправилась на чемпионат мира в Румынию. Там казахстанка заняла второе место среди ветеранов спорта.

На вопрос о том, отправится ли Татьяна на следующий мировой чемпионат, женщина улыбается и загадочно отвечает:

– У меня все еще нет золотой медали…

Анна Иванова