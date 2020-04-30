Всегда рядом, всегда помогут

Главная проверка на прочность всегда происходит в сложные времена. Не все ее могут выдержать, многим для этого требуется помощь. Надежной опорой для определенных категорий в этот период стала своевременная и эффективная финансовая поддержка, оказанная в рамках партийного проекта Nur Otan.

Благодаря проекту Bіz bіrgеmіz!, запущенному партией Nur Otan, в Восточном Казахстане социальную помощь получают многодетные и малообеспеченные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты, ветераны и труженики тыла.

Около 30 тысяч жителей Усть-Каменогорска и Семея уже получили по 50 тысяч тенге от республиканского общественного фонда Birgemiz, созданного по инициативе Председателя партии Nur Otan, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Точечная и оперативная помощь поступает тем, кто в результате введенного в стране режима ЧП оказался в трудной жизненной ситуации.

Благодарные отклики на такую поддержку поступают ежедневно.

Алуа Сагатбекова, многодетная мама:

– Эти 50 тысяч тенге я отложила на операцию и лечение сына. Благодаря фонду Birgemiz и всем неравнодушным казахстанцам, откликнувшимся на призыв Елбасы, мы почувствовали, что не одни, что о нас заботится государство. Большое спасибо всем, кто в трудную минуту протянул руку помощи нам и тем, кому в этот сложный период она была так необходима. Особая благодарность Первому Президенту страны – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и партии Nur Otan.

Сауле Китапбаева, мать-одиночка:

– Мне на карточку поступили 50 тысяч тенге, оказалось, это помощь от фонда Birgemiz. Признаюсь, я была приятно удивлена, потому что не подавала никаких заявок на получение материальной помощи. Хочу выразить благодарность за то, что в это непростое время так поддержали всех, кто в этом нуждался. Насколько я знаю, помощь получают малообеспеченные, многодетные семьи, инвалиды, дети-сироты и многие другие казахстанцы из социально уязвимых категорий. Это свидетельствует о заботе государства о своих гражданах.

Татьяна Могилева, многодетная мама:

– Все пособия, которые положены нам от государства, мы получаем в полном объеме. Но недавно на мой счет поступили еще 50 тысяч тенге от фонда Birgemiz. Вы не представляете, насколько эта помощь от партии Nur Otan оказалась своевременной! Муж, работавший разнорабочим, с момента введения в городе ограничительных мер лишился заработка, а ведь нужно оплачивать коммунальные услуги, покупать продукты. Эти деньги – реальная поддержка для нашей семьи. Ещё волонтеры принесли нам наборы продуктов и бытовой химии. Спасибо Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану

Абишевичу Назарбаеву и партии Nur Otan за то, что государство не забывает о нуждах простых людей.

Бахыт Сарсембаева