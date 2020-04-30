Всегда действуйте!

Накануне Дня единства народа Казахстана активист Ассоциации корейцев Восточного Казахстана и областного Дома дружбы – центра общественного согласия Лариса Цой рассказала о своей жизни, в которой придерживается двух главных принципов – никогда не унывать и всегда помогать людям.

Родилась Лариса 14 сентября 1942 года в Кызылординской области на маленькой станции Чили. Анна и Владимир Хегай, депортированные с Дальнего Востока, воспитывали своих детей так, чтобы они росли достойными, порядочными людьми. Родители были безмерно благодарны за поддержку, которую им оказали местные жители, когда им пришлось обустраивать жизнь на новом месте. Именно поэтому они учили потом своих детей всегда протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается.

– У меня было три брата и сестра, – вспоминает Лариса Цой. – Наша семья жила небогато. Приходилось много работать, выращивать овощи и зелень на большом огороде. Несмотря на лишения, я всегда была смелой, решительной, сильной, всегда заступалась за тех, кого несправедливо обижали. И при любых обстоятельствах оставалась оптимисткой.

После окончания школы она отучилась год в педагогическом классе, освоив профессию учителя начальных классов. Работать с детьми ей очень нравилось. Являясь старшей пионервожатой, организовывала культурно-массовые мероприятия, торжественные собрания, слёты, праздники. Отдавалась полностью любимой профессии, горела новыми идеями и желанием поскорее воплотить их в жизнь.

– Зарплата по тем меркам была совсем небольшой, но я была счастлива, что занималась интересным и любимым делом, – говорит моя собеседница. – Ребята приходили играть на барабанах, петь в хоре, танцевать. Устраивали веселые старты, спортивные состязания, различные конкурсы. Но потом судьба сделала внезапный поворот.

Неожиданно для близких пионервожатая решила отправиться в Казань вместе с подругой Таисией. Два года девушки работали швеями на фабрике «Волга», шили мужские пальто и другую одежду, а еще ездили на всевозможные экскурсии и в туристические походы. Это был интересный и насыщенный впечатлениями период. Но судьба приготовила ей сюрприз.

– Однажды приехала в Усть-Каменогорск, где жил брат, – говорит Лариса Цой. – Здесь познакомилась с будущим мужем Евгением. Он окончил Свердловский физико-математический институт по специальности «Физик-ядерщик». Умный, интеллигентный, красивый. Сватовство прошло по корейским традициям. Затем состоялась скромная свадьба.

Окончив кооперативный техникум, стала работать бухгалтером, а затем финансистом. В 90-е годы, как и многие в тот нелегкий период, была вынуждена уйти с работы, занялась коммерцией и сетевым маркетингом. Объездила полмира. Муж проработал до 70 лет на УМЗ старшим инженером-физиком. К сожалению, он ушел из жизни, и теперь Ларису Цой согревают вниманием и радуют своими успехами дети и внуки.

Большой отдушиной для нее всегда была общественная деятельность. Лариса Цой выступала в составе корейского вокального ансамбля, участвовала в организации национальных праздников, мероприятий областного Дома дружбы, где все её очень любят и уважают.

– Главное – это честь, принципы, совесть, справедливость, – подчёркивает Лариса Цой. – Из любой ситуации всегда есть выход, нужно только действовать. А ещё следует быть добрым, любить людей, помогать им. Так меня учили мои родители. Я до сих пор помню и следую их наставлениям. Поэтому у меня много друзей разных национальностей.

Когда приходят гости, Лариса Владимировна угощает их корейскими блюдами, такими как чартаги, морская капуста с мясом, манты с сое-вым соусом и другими. А ещё за большим хлебосольным столом всегда звучат песни на разных языках.

– Песня всегда сближает людей, – говорит моя собеседница. – Когда мы собираемся вместе, всегда поем, веселимся, отмечаем праздники. Человеку немного надо, чтобы быть счастливым и дарить счастье.

Ева Ким