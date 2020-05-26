Время собирать… долги

Жители Алтая задолжали за коммунальные услуги 17 миллионов тенге.

Завершился отопительный сезон 2019–2020. Коммунальные службы Алтая подвели итоги и уже начали подготовку к предстоящему – создан штаб, который занимается планированием работ и решением проблемных вопросов.

По информации акима района Алтай Медета Сахариева, в текущем году по «Дорожной карте занятости – 2020» заложен 191 миллион тенге на проведение ремонтных работ. Из собственных средств предприятий выделяется 59 миллионов тенге. Эти деньги пойдут на текущий ремонт котлов, трубопровода, ревизию запорной арматуры, замену насосного оборудования и т. д.

Положительную картину портит просроченная задолженность алтайчан за комуслуги.

– На сегодняшний день у населения имеется задолженность перед коммунальными предприятиями в размере 17 млн тенге, большая часть приходится на тепловую энергию, – сообщил Медет Сахариев. – Для успешного вхождения в предстоящий отопительный сезон необходима своевременная оплата задолженности, так как проведение ремонтных работ, закуп оборудования и материалов требуют вложения финансовых средств. А финансовые средства предприятия складываются за счет оплаты всех предоставленных ими услуг.

Отметим, что для выявления злостных неплательщиков местные исполнительные органы совместно с коммунальными предприятиями проводят рейды. По их результатам будут приниматься необходимые меры по взысканию задолженности, вплоть до отключения абонентов.

Александра Исаева

Район Алтай