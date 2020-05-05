Время проявлять заботу

Анна Ли, парикмахер-визажист, Усть-Каменогорск:

– Я очень ждала заявление Главы государства, в котором хотела услышать сообщение об отмене режима ЧП. Однако он продлен до 11 мая. Понимаю, что это сделано в целях безопасности. В то же время порадовала информация о послаблении режима карантина. Это значит, постепенно мы начинаем возвращаться к привычной жизни.

Важно, что в Казахстане количество заболевших не увеличивается в геометрической прогрессии. Следовательно, принятые меры были верными и свое-

временными. Дисциплина и самоизоляция дали положительный результат. Но для того, чтобы полностью взять под контроль распространение вируса, следует продолжать придерживаться рекомендаций и правил – не пренебрегать дезинфекцией, носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

Во время карантина наш небольшой салон, в котором я работала, временно закрылся. Помощь в размере 42 500 тенге пришлась как нельзя кстати. Спасибо государству за оказанную поддержку. Многие мои знакомые также получили эту финансовую помощь. Благодаря заботе Правительства все, кто оказался в трудной ситуации, смогли справиться с кризисом.

Надеюсь, что время испытаний скоро закончится. Впереди – майские праздники, которые еще больше сплотят казахстанцев, объединенных общей историей. Верю, что все трудности преодолимы, тем более когда мы вместе!

Антон Вергуш, автослесарь, Усть-Каменогорск:

– Организация, в которой я работал, была вынуждена приостановить свою деятельность из-за введенного режима чрезвычайного положения. Я остался без средств к существованию. В социальных сетях увидел информацию о том, что граждане, которые лишились дохода, могут получить социальную выплату в размере 42500 тенге. Оформил и подал заявку, мне ее одобрили. В скором времени на счет поступила эта сумма.

Считаю, что подобная поддержка в сложный период, которую Правительство оказывает социально уязвимым категориям граждан, ярко свидетельствует о проявляемой государством заботе о своих гражданах. Мне эти деньги помогли остаться на плаву. Меня не оставили один на один с проблемой. Хочу выразить за это благодарность, а еще пожелать всем казахстанцам здоровья и мира!

Алдияр Аубакиров, заместитель председателя Общественного совета Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области:

– Продление на территории Казахстана режима чрезвычайного положения до 11 мая – очень правильное и мудрое решение.

Благодаря мерам, принятым заблаговременно, удалось удержать ситуацию под контролем. В результате профессио-нальных действий врачей многие излечились от коронавирусной инфекции. Прежде всего, мы переосмыслили, что главное – здоровье наших родных и близких, а не деньги.

В это нелегкое время бизнесмены и просто милосердные люди оказывают помощь нуждающимся, арендодатели освободили от оплаты съемщиков жилья, банки не начисляют проценты по кредитам. Кроме того, со стороны государства гражданам оказывается материальная поддержка.

Сейчас как никогда актуально изречение: «Доброта спасет мир!». Настало время проявить всем нам терпимость, любовь и заботу друг о друге, чтобы как единый и сильный народ Казахстана выйти победителем из этой непростой ситуации.