Время действовать

Даже в условиях действия карантинных мер в Урджарском районе продолжается реализация приоритетных проектов.

В ходе рабочей поездки в Урджарский район аким области Даниал Ахметов ознакомился с ходом подготовки к посевной кампании. Вопросы продовольственной безопасности сейчас в приоритете, ведь, как говорят крестьяне, весенний день год кормит.

– С этого года Восточно-Казахстанская область увеличивает объём производства сои и кукурузы, и у Урджарского района большое преимущество в этом направлении, – подчеркнул глава региона. – Благоприятные климатические условия, а также плодородные качества почвы позволяют работать в полном объёме и прогнозировать хорошую урожайность.

Напомним, выращиванием сои в районе активно занимается несколько крестьянских хозяйств. Налажена переработка продукции. Проблем с реализацией нет. Район граничит с Китаем, где только соевого масла производится около тридцати миллионов тонн ежегодно.

Также здесь функционирует специальный центр разведения новых сортов яблок, окультуривания диких яблонь. Ведется селекционная работа. Выращенная продукция реализуется по всему региону и пользуется большим спросом у восточноказахстанцев. Традиционно урджарцы привозят несколько тонн яблок на сельскохозяйственные ярмарки в Усть-Каменогорск. Весь этот объем быстро раскупается жителями областного центра.

Серьезное внимание в районе уделяется росту поголовья скота. Закуплено несколько тысяч голов племенного КРС и МРС. Для укрепления кормовой базы и развития мясного животноводства планируется увеличить удельный вес кормовых культур в структуре посевных площадей. Ведется работа по диверсификации растениеводства, вводятся в севооборот новые сельхозкультуры. Увеличиваются площади поливных земель. Активно внедряются ресурсосберегающие технологии.

Даниал Ахметов ознакомился с работой районной больницы в режиме ЧП и провел совещание, где обсудили реализацию программы «Дорожная карта занятости–2020».

– В рамках программы в Урджарском районе будет создано 684 рабочих места, в том числе – 353 через Центр занятости, – отметил аким области. – Акцент сделан на создание постоянных рабочих мест, чтобы люди могли получать стабильный доход.

В числе 42 инфраструктурных проектов – текущий ремонт в школах, больницах, объектах культуры и спорта.

– В планах – провести средний ремонт на улицах Урджара, – отметил глава региона. – В сфере туризма реализуются два проекта. В целях обеспечения туристов чистой питьевой водой будет начато строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений на побережье озера Алаколь. Для решения вопроса по энергоснабжению курортной зоны – строительство воздушной линии электропередачи Маканчи – Коктал.

Даниал Ахметов поручил выделить на благоустройство дополнительно 500 млн тенге, а также рассмотреть возможность изыскать из областного бюджета 200 млн тенге на строительство новой врачебной амбулатории. Также будет профинансирована покупка семи автобусов для подвоза детей из отдаленных сел в школу.

Кроме того, в этом году завершится строительство бассейна в селе Урджар и спортивного модуля в селе Маканчи.

Ева Ким

Урджарский район