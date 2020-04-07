Временная страховка

Незастрахованные в Фонде социального медицинского страхования граждане будут получать медпомощь до 1 июля текущего года.

Как заявил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов, право на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования для лиц, за которых не поступали отчисления и (или) взносы в ФСМС, продлено до 1 июля 2020 года.

– Фондом социального медицинского страхования проведена необходимая подготовительная работа для полного перехода к системе ОСМС с 1 апреля 2020 года, – отметил он. – Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, по поручению Главы государства

Касым-Жомарта Токаева право

незастрахованных граждан получать медицинскую помощь в сис—

теме ОСМС продлено до 1 июля 2020 года.

До этого срока, по словам Айбатыра Жумагулова, все граждане страны будут считаться условно застрахованными и смогут рассчитывать на медицинскую помощь, независимо от статуса участника ОСМС.

Сейчас в стране застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн – представители социально уязвимых категорий, взносы за которых производит государство. Таким образом, автоматически застраховано более половины населения страны.

По данным Филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» в регионе по состоянию на 16 марта текущего года не актуализировали свой статус в системе ОСМС 32 тысячи человек. Но до 1 июля все они считаются застрахованными и вправе получать пакет ОСМС.

Сообщается, что ФСМС является финансовым оператором системы и оплачивает оказанные медицинские услуги медицинским организациям, которые являются поставщиками Фонда. На 2020 год заключены договоры с более чем 1250 поставщиками медицинских услуг, где свыше 650 – государственные и более 600 – частные. Сумма заключенных договоров – 1,3 трлн тенге, из них на ГОБМП – 877 млрд тенге и на ОСМС – 432,5 млрд тенге.

– Это дает каждому гражданину право получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в рамках ОСМС, – заявил Айбатыр Жумагулов. – Это поддержка для более 2,5 млн человек.

Он также отметил, что в следующем квартале число незастрахованных граждан может еще увеличиться, но, несмотря на это, каждый из них будет иметь право получить медуслуги.

– Для этого фондом дополнительно планируется финансировать более 20 млрд тенге из внутренних резервов, – резюмировал спикер.

Ерик Абитов