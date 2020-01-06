Вояж кадетов

Школьники из ВКО стали участниками престижного международного Кремлевского кадетского бала. Ребята исполнили более 20 различных танцев и заявили о кадетском движении в Казахстане.

Получив приглашение на международный бал, который считается одним из громких ежегодных событий, происходящих в Москве, ученики школы № 8 Алтая не сомневались ни минуты. Ребятам хотелось достойно представить свою страну, познакомиться с кадетами из других государств.

– Предстоял серьезный отбор, – отмечает директор школы Екатерина Путилина. – Организаторы приняли около пяти тысяч заявок, но к участию были допущены только полторы тысячи человек. Все заявленные нами пары, состоящие из учеников 7–8 классов, попали в этот список. В их числе и Валерия Минеева со Станиславом Воронцовым, которых в Барнауле весной этого года в рамках аналогичного бала Сибирского региона признали лучшей парой.

В Москву пригласили только самых достойных, имеющих высокие показатели в учебе и военной подготовке. Кроме того, важным условием было владение хореографическими навыками. В рамках подготовки к поездке кадеты под началом руководителя образцового ансамбля «Зыряночка» Натальи Алтымбаевой разучили 21 танец. Хореограф ездила с ребятами в Москву, что позволило им почувствовать уверенность в своих силах и выступить на уровне.

Кадетский бал проходит в Москве в четвертый раз и входит в российскую Книгу рекордов по количеству одновременно танцующих пар. В этом году он был посвящен 75-летию Победы. В числе участников – ученики военных училищ, кадетских классов разных стран.

– На бал приехали дети из России, Киргизии, Беларуси, Греции, Южной Кореи, – рассказала Екатерина Путилина. – Казахстан представляли Караганда и Алтай. Наши ребята понимали, какая на них лежит ответственность. Они взяли с собой не только флаг Казахстана, но и сувениры с символикой нашей страны.

Но главной визитной карточкой стало достойное поведение кадетов из Алтая. Выгодно выделялась и парадная форма цвета флага Казахстана.

– Наши пары хорошо показали себя и с точки зрения хореографического искусства, – отмечает папа одной из учениц кадетского класса школы № 8 Юрий Токарев, посетивший бал. – Для ребят поездка стала отличным подарком и шансом расширить свой кругозор, познакомиться со сверстниками из других стран.

У ребят будет возможность вновь увидеться с новыми друзьями. Кадеты Алтая благодаря слаженному выступлению уже получили от организаторов приглашение на юбилейный международный бал 2020 года. Это не единственный бонус. Как отмечают в школе № 8 Алтая, в рамках поездки педагогам удалось познакомиться с опытом организации подобных массовых мероприятий.

– В мае 2020 года мы проведем в Восточном Казахстане свой первый кадетский бал, – сообщает Екатерина Путилина. – Он будет посвящен 75-летию Победы. Его главными целями станут воспитание патриотизма, развитие творческого потенциала наших уланов, пропаганда военной культуры. Благодаря участию в международных мероприятиях у нас появилось четкое понимание, как сделать бал запоминающимся и ярким событием в жизни нашей области.

Ксения Мецлер

Район Алтай