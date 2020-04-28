Вот это прорыв!

Проект молодого ученого ВКГУ им. С. Аманжолова

выиграл грант Министерства образования и науки РК

в размере 61,5 миллиона тенге.

Лаборатория биологии и биотехнологий растений Национальной научной лаборатории коллективного пользования ВКГУ под руководством заведующего Максима Сутулы стала обладателем грантового финансирования научного проекта от МОН РК. Тема проекта – «Разработка и внедрение инновационной технологии, направленной на придание антивирусной резистентности сортам сельскохозяйственных культур».

Согласно вердикту Государственной научно-технической экспертизы проект ученых из Восточного Казахстана набрал максимальный балл по приоритетному направлению «Наука о жизни».

– Национальный научный совет очень высоко оценил исследования. В результате голосования принято решение одобрить финансирование в полном объёме – 61,5 миллиона тенге, – сообщили в лаборатории. – По итогу проект доктора PhD по биологии Максима Сутулы занял первое место из 125 проектов.

По словам Максима, проект посвящён приданию сортам сельскохозяйственных культур устойчивости к вирусным инфекциям с помощью новейших методов молекулярной биологии и биотехнологии.

– Иными словами, это программирование природных механизмов защиты на распознавание и разрушение вирусных ДНК и РНК.

Примечательно, что эта РНК-технология применима не только к растениям, но и к животным, и даже к человеку, – отметил молодой учёный. – В свете последних событий, связанных с пандемией коронавируса, наши исследования имеют колоссальное значение и актуальность, поскольку могут решить ряд серьёзных проблем с лечением и профилактикой коронавирусной инфекции.

Также он подчеркнул прикладное значение проекта для сельского хозяйства. Результаты исследований и разработанная технология будут применяться на сортах, произведённых в университете. Теперь сорта картофеля селекции ВКГУ им. С. Аманжолова «таврия», «восточный-1» и «изольда», адаптированные к условиям Восточно-Казахстанской области, получат ещё и устойчивость к наиболее распространенным и вредоносным вирусным инфекциям.

Напомним, лаборатория биологии и биотехнологий растений занимается созданием генофонда высокопродуктивных, адаптированных к местным географическим условиям сортов картофеля, производством оригинального, элитного и репродуктивного семеноводства, разработкой и совершенствованием методов культуры изолированных тканей растений для использования в системе сохранения и воспроизводства эндемических и лекарственных растений ВКО и многим другим.

– Для вуза развитие науки является одним из приоритетных

направлений деятельности. Большое внимание уделяем развитию инновационной инфраструктуры, материально-техническому осна-

щению научных лабораторий и центров, – говорит ректор ВКГУ им. С. Аманжолова МухтарТолеген. – Созданные в стенах университета условия для учёных способствуют повышению инновационной активности, достижению положительной динамики в производстве высокотехнологичной продукции.

В будущем лаборатория планирует закупить современное дорогостоящее оборудование, позволяющее проводить передовые и прорывные исследования по инновационным научным направлениям в области биологии, а также повышение квалификации в ведущих международных лабораториях Европы, США и других стран.

Гульжан Естаева