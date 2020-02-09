Вот, новый водопровод

Ремонт дорог и сетей водопровода, реконструкция котельной, открытие инсультного центра и другие преобразования позволили поднять качество жизни населения в районе Алтай на новый уровень.

На состоявшейся отчетной встрече с населением акима района Алтай Нуржана Токсеитова люди поблагодарили главу региона Даниала Ахметова и акима района за положительные перемены в родном крае. Действительно, за минувший год было сделано немало.

Напомним, в числе самых крупных проектов, имеющих жизненно важное значение для местных жителей, без преувеличения, можно назвать долгожданное обеспечение населения качественной питьевой водой.

В прошлом году за счет средств республиканского бюджета начата реконструкция сетей водоснабжения города Алтая (центральная и западная часть) общей протяженностью 185 км, на сумму 4,6 млрд тенге. Это позволило обновить 70 процентов городских водопроводных сетей, которые находились в крайне изношенном состоянии.

Эффект от проделанной работы трудно переоценить, если учесть, что только за последние три года произошло более 300 прорывов трубопровода!

– В южной части города Алтая, в 10-м микрорайоне, на сумму 152 млн тенге, выделенных из областного бюджета, построено четыре километра сетей водоснабжения и 400 метров сетей водоотведения, в том числе с подведением сетей к запланированному строительству 60-квартирного жилого дома, – отметил аким района Нуржан Токсеитов. – Реализация проекта обеспечила более 400 абонентов частного жилого сектора бесперебойным водоснабжением.

В текущем году будут проведены работы по строительству водопроводных сетей в селе Феклистовка Северного сельского округа на сумму 197 млн тенге. В селах Крестовка, Ново-Крестьянка, Богатырево, Северное установят блочно-модульные станции очистки воды. Разработана ПСД по реконструкции водопроводных сетей Серебрянска и строительству водопроводных сетей в селах Тургусун, Малеевск, Путинцево.

Высокую оценку работе акима района дали представители общественности, в частности ветераны, поблагодарив его за внимание к вопросам благоустройства. Пенсионеры даже назвали Нуржана Токсеитова народным акимом за его личный вклад в решение актуальных вопросов, особенно в сфере ЖКХ.

– На некоторое время я уезжала, жила в России, но вернулась, поняв, что моя родина здесь, – призналась руководитель славянского этнокультурного объединения Галина Васильева. – Радует, что город стал краше, улучшается качество медицинских услуг, развивается сфера образования. Особая благодарность за реконструкцию котельной, которая обеспечивает теплом весь город.

Подводя итог отчетной встречи, глава региона Даниал Ахметов сообщил, что в ближайшие несколько лет жители района станут свидетелями еще больших изменений в лучшую сторону. Однако для этого потребуется участие каждого гражданина.

водопровод

Ева Ким

Тлеубек Шаяхмет

Район Алтай