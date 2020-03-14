Восточные сказки

Уникальный фестиваль Hip Twist собрал в Усть-Каменогорске любителей и профессионалов стилей tribal и belly dance не только из Казахстана, но и России.

На два дня областной центр погрузился в ритм танцев с восточным колоритом – впервые в нашей области прошло масштабное событие Hip twist fest. В первый день фестиваля в танцевальных залах прошли мастер-классы от именитых танцоров из Нур-Султана, Алматы, Смоленска и Новосибирска. Организаторами масштабного события стали руководитель студии восточного танца Shahira Александра Шибкова и создатель студии трайбла Ohana Валерия Ким.

– Этот фестиваль не просто штамповка, а авторский проект, в котором каждый может найти что-то своё, – отметила приглашенный педагог из Новосибирска Ангелина Судакова. – Я и мое шоу постоянно путешествуем по разным городам, но то, как нас принимали здесь, во всех смыслах, это редкость. Хочется выразить отдельную благодарность организаторам за приглашение и жителям Усть-Каменогорска, которые так тепло приветствовали нас.

С раннего утра хореографы делились своими знаниями с участниками обучающих классов. А вечером в одном из ресторанов города прошла зажигательная вечеринка Hafla, где прибывшие в областной центр артисты исполнили свои лучшие танцевальные программы.

– Hip twist fest – событие, которое свело вместе такие далекие друг от друга и в то же время родственные направления tribal и oriental belly dance. И я очень рада, что стала частью этого волшебного события, – рассказала Камила Лисс из студии Tribal PRO (Нур-Султан).

На следующий день цикл мероприятий продолжил конкурс Oriental Fairy. Участие в нем приняли танцоры всех возрастов. Самой юной из них – Милане Горбатовой всего пять лет, а участница в категории взрослых покорила присутствующих своей зажигательной энергией. В свои 66 лет Татьяна Антропова путешествует по Казахстану и России, занимая призовые места в танцевальных конкурсах.

Важно отметить, что ни одна участница не осталась без памятного диплома или приза.

– Танцами мы занимаемся только год. За этот период побывали на многих конкурсах и фестивалях, но только здесь я увидела, как сильно преподаватели переживают за своих детей, именно детей, а не учеников, – поделилась мама участницы из Павлодара Софьи Сергейчик.

Завершением фестиваля стал сказочный концерт-спектакль, погрузивший зрителей в таинственный мир героев любимых историй. Здесь каждый артист смог проявить себя. Так, на одной сцене выступали завораживающие танцовщицы трайбла, Ангелина Судакова (Новосибирск) со своим шоу, Катерина Любич (Алматы) в образе Кхалиси из «Игры престолов» и многие другие. Сердца зрителей покорил номер от группы очень юных исполнителей. Самой маленькой из танцовщиц исполнилось всего 3,5 года.

– Уверена, что фестиваль удался по всем задуманным пунктам: мастер-класс, вечеринка, конкурс, спектакль. Нам было важно показать ученикам, что развиваться возможно и в рамках нашего города. А потрясающие номера концерта показали, насколько многообразны могут быть постановки в tribal и belly dance, – резюмировала Валерия Ким.

Организаторы планируют проводить Hip twist fest ежегодно, каждый раз запуская новый виток развития стилей tribal и belly dance в нашем городе.

Валентина Мусевич