Восток побеждает запад

Фарм-клуб «Алтай Торпедо» одержал победу над «Бейбарысом» и повел в серии плей-офф 3:1

Первая двадцатиминутка запомнилась лишь удалением усть-каменогорского защитника Адиля Бекетаева, который получил в итоге матч-штраф за атаку соперника в область головы и шеи. За это пятиминутное большинство бейбарысовцы ничего не извлекли.

Во втором периоде «Алтай Торпедо» был более активным, что привело к голу Степана Богданова. На последних минутах отрезка Максим Худяков в ходе контратаки вошел в зону и выложил пас под бросок Александру Архипову, который подвел итог матча – 2:0.

Стоит отметить блестящую игру голкипера Андрея Шутова, который не раз выдавал виртуозные сейвы и оформил первый «сухарь» в плей-офф.

– Начали играть активнее во втором периоде, – отметил нападающий «Алтай Торпедо» Степан Богданов. – Меньшинство отстояли достойно. Удаления в конце игры – это, скорее, не нервозность, а стечение обстоятельств, главное – не расслабляться.

Следующий матч состоится сегодня в Атырау при пустых трибунах.

Камила Ботагамитова