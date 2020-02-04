Вопросы о важном

Около 20 жителей Урджарского района побывали на приеме акима области по личным вопросам.

В ходе рабочей поездки в Урджарский район глава региона Даниал

Ахметов провел индивидуальный прием граждан. Большинство вопросов, с которыми пришли жители района, касались назначения АСП, а также сфер ЖКХ и здравоохранения.

Так, многодетная мать из села Маканчи Айдын Асылханова попросила пересмотреть принятое решение об отказе ей в выплате АСП. По ее словам, причиной тому стал зарегистрированный на ее имя земельный участок площадью в десять соток. Но никакой прибыли он не приносит.

– Если на вашей земле нет посевов, не стоит магазин, то участок не является источником дохода, – констатировал Даниал Ахметов.

Аким области пообещал, что комиссия вернется к рассмотрению этого вопроса.

Оказать содействие в трудоустройстве попросила мать-одиночка из села Маканчи Шолпан Субебек. По ее словам, руководство района не торопится решать этот вопрос. Однако аким района Серик Зайнулдин опроверг эту информацию, сообщив, что женщине предоставили работу гардеробщицей в местной школе с зарплатой в 54 тысячи тенге, но она отказалась.

Глава региона подчеркнул, что иждивенческих настроений быть не должно. Не стоит отказываться от предложенной работы, если нет иных источников заработка.

Все поступившие вопросы будут взяты на контроль и в ближайшее время найдут свое решение.

Ания Есмухамет

Урджарский район