Вопросы напрямую

Восточноказахстанцы в режиме онлайн получили ответы на интересующие их вопросы о мерах социальной поддержки во время ЧП.

Как известно, по всей стране запущена масштабная акция Biz birgemiz, инициированная Первым Президентом РК — Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Направлена она на оказание материальной поддержки социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

В рамках акции Восточно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan организовал прямой эфир на своих официальных страницах в Instagram и Facebook. В ходе эфира жители региона получили всю необходимую информацию о мерах государственной поддержки, на которую они могут претендовать во время действия режима чрезвычайного положения.

Поступило более сотни вопросов. Особенно участников своеобразного онлайн-брифинга интересовали порядок получения единовременной материальной помощи в размере 50 тысяч тенге от фонда birgemiz, а также информация о выплате 15 тысяч тенге на возмещение коммунальных услуг и социальной выплате в размере 42500 тенге.

В течение двух часов на вопросы жителей отвечал первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Олег Чугунков. На большинство поступивших вопросов он ответил незамедлительно во время эфира. Вопросы, требующие детального рассмотрения, взяты им под личный контроль. Некоторые из них касаются социальной защиты граждан с особыми потребностями и поддержки многодетных матерей, детей-сирот и других социально уязвимых слоев населения.

Стоит отметить, что в рамках акции Biz birgemiz 2115 семьям Восточно-Казахстанской области доставлены продукты питания. Особую активность проявили предприниматели региона, депутаты маслихата, волонтёры, представители районных акиматов, ВКОФ партии Nur Otan и молодежного крыла Jas Otan. Кроме того, 12419 жителей получили материальную помощь в размере 50 тысяч тенге от фонда birgemiz.

Напомним, в настоящее время областной, городской и районные филиалы партии Nur Otan принимают обращения граждан в формате онлайн.

Гульжан Естаева