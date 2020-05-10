Звонкие свистульки, таинственные амулеты, кувшины необычной формы, аромалампы и другие глиняные изделия «обитают» в творческой студии семейских мастеров Наталии и Михаила Жуковых.

Наталия росла творческим ребенком, поэтому неудивительно, что жизнь она связала с декоративно-прикладным искусством.

– Всегда любила рисовать и что-то создавать, – рассказывает мастерица, – поэтому выбрала Семипалатинский педуниверситет. Поступала, кстати, вместе с мужем Михаилом. Так мы до сих пор все делаем вместе: и творим, и в студии преподаем.

Попав в атмосферу, где учащиеся рисовали, лепили, мастерили, Наталия увлеклась керамической скульптурой. Со временем увлечение переросло в семейное дело.

– Мы работаем в основном с глиной, – рассказала она. – Михаилу нравится бумажная пластика, мне непосредственно керамика.

Вместе они создают волшебный мир глиняных скульптур. Колокольчики, кувшины, аромалампы, подсвечники, копилки, статуэтки, свистульки, амулеты – все это можно найти, заглянув в творческую мастерскую. Их работы, выполненные в различных техниках, завораживают и впечатляют. Каждый сувенир со своей историей и настроением. Поэтому даже самый привередливый покупатель найдет для себя что-то особенное, что подойдет именно ему.

– В основном это ручная лепка, – рассказала Наталия Петровна. – Лепестковая, проволочная, отливка, оттиск и, конечно, гончарное дело. Занимаемся также бумажной пластикой, отливкой из металлов, холодным фарфором и полимерной глиной.

По словам мастерицы, создание сувенира – кропотливое занятие, которое проходит в несколько этапов. Сначала создается эскиз изделия с соблюдением пропорции и цветовой гаммы. Затем делается предварительный разрыв и подбирается кусок глины по размеру. Распределяется количество деталей. Все они скрепляются между собой. Потом изделие сушится в течение пяти дней. После этого процесса изделие обжигается первый раз и покрывается глазурью. Далее возможны два варианта: либо оно повторно обжигается, либо покрывается акриловой краской.

– На каждую работу уходит разное время, – пояснила Наталия Жукова. – Но с учётом сушки и обжига – не менее недели. Некоторые работы я, например, делала в течение года!

Зато, когда готов очередной шедевр, эмоции переполняют. Хочется поделиться своей радостью с другими. Как отмечает мастерица, каждый сувенир особенный, ведь они вкладывают в него тепло и заряжают положительной энергетикой, чтобы он приносил радость и гармонию будущим владельцам. Так, первая работа Наталии – подсвечник в лепестковой технике – до сих пор сохранилась и сейчас находится в творческой мастерской, радует глаз и напоминает о начале творческого пути.

Как ни странно, чтобы создать что-то новое и необычное, для семейских мастеров необязательно ждать, когда звезды сойдутся или снизойдет вдохновение. Достаточно встретиться с родными и друзьями или побывать на природе. Иногда достаточно просто хорошего настроения, благодаря которому хочется создать какой-нибудь сувенир. Так и появляются произведения декоративно-прикладного искусства, которые, кстати, путешествуют не только по стране, но и за рубежом.

– В 2017 году участвовала в международной выставке ЭКСПО от Восточно-Казахстанской области, – поделилась Наталия Жукова. – Было очень интересно. Познакомилась с людьми из разных стран. Многие мои работы привлекли внимание иностранных гостей, так что теперь они находятся за пределами нашего государства.

Таких выставок и ярмарок на счету у скульпторов огромное количество. Но это для них не главное. Им важно, что их работы дарят радость и добро, вызывают удивленные и восхищенные взгляды…

Особо хочется отметить, что чета Жуковых не просто создает оригинальные керамические сувениры, но и обучает этому ремеслу ребят. Десять лет назад они открыли в Семее студию скульптуры, в которой дети изучают лепку из разных материалов. Основная цель – раскрыть творческий потенциал ребенка и его таланты, сделать так, чтобы он не стеснялся высказывать неординарные идеи и предложения, смело воплощал их в жизнь.

– Творчество давно стало и нашей профессией, и семейным делом, – подытожила Наталия Жукова. – Мы развиваем его для себя и для других.

Добавим, что Наталия разработала для учащихся студии авторскую программу по обу-

чению детей основам методик обработки глины и других материалов, используемых в малой скульптуре. Михаил обучает бумажной пластике и гончарному делу. Полный курс программы длится два года, затем выпускникам выдается диплом.

Начинающим мастерам семья Жуковых советует не поддаваться страхам и сомнениям, если есть огромное желание что-то создавать. Лучше попробовать и узнать, чего же ты хочешь на самом деле. Ведь у каждого должно быть свое маленькое хобби, которое окрасит жизнь в яркие краски.

Татьяна Кравченко

Семей