Волшебные руки Айнур

Хозяйка лечебного массажного кабинета Айнур Адаспаева всегда приветлива и без тени усталости встречает своих пациентов. Мало кто из них знает о том, что дома эту женщину ждут семеро детей.

Интерьер ее кабинета представляют массажные кушетки, полки с многочисленными лечебными средствами: набор лечебных камней, разнообразные мази и витамины на основе натуральных травяных компонентов. Кроме этого, есть даже компактная паровая сауна для тела и лица. Открытие своего дела стало возможным после обращения к руководству района, обучения на курсах «Бастау бизнес» и получения безвозмездного гранта в 505 тыс. тенге.

Айнур рассказала, что ее сеансы массажа помогают излечить целый ряд болезней. Берется она и за работу с детьми с диагнозом ДЦП. Причем, невзирая на сложность и стадию болезни.

– Самой большой наградой для меня, конечно, это позитивные перемены в состоянии больного, когда удается поставить его на ноги и научить ходить,– говорит Айнур. – Такие случаи в моей практике были. И в эти дни я провожу лечебные сеансы для детей с ДЦП. К некоторым выезжаю на дом. Если приходится работать с лежачими детьми, то я не беру оплаты за свой массаж до тех пор, пока больной не встанет на ноги. Приезжаю к ним и в выходные дни.

Стоит отметить, что свое лечение женщина продолжает, невзирая на то, что оно может затянуться надолго. Этому незыблемому правилу Айнур следует уже много лет. В целом ее опыт работы в этой сфере составляет 17 лет. Начинала еще в Алматы. Чтобы реализовать свою детскую мечту о карьере врача, поступила в медицинский институт в этом городе. Правда, отучившись пять курсов, вынуждена была по семейным обстоятельствам прервать обучение. Однако полученный багаж знаний и еще дополнительное специальное обучение лечебному массажу позволили стать в этом деле профессионалом.

– Лечебный массаж имеет много новых для нашего региона перспективных направлений и методов в лечении пациентов, – отмечает Айнур. – Овладение ими может открыть для меня новые возможности. Поэтому хочу пройти обучающие курсы и повысить уровень своей квалификации.

Супруг мастера массажа Ерлан Насиргазтин также является профессионалом своего дела. Только он – строитель, который овладел практически всеми работами, которые связаны с его профессией. В летний сезон его часто приглашают сделать евроремонт в домах. Работы есть в избытке в теплые месяцы года, но зимой заказы иссякают. Поэтому Ерлан берется за любой заказ, который может принести заработок.

Минувшим летом многодетной семье передали ключи от более просторного, чем прежний, дома в селе Курчум. Помощь в рамках акции по поддержке многодетных семей страны оказал бизнесмен. В настоящее время из семи детей окончил школу и помогает родителям только старший сын. Пятеро детей ходят в школу, один – в детсад.

Давшая жизнь семерым своим детям Айнур Адаспаева выбрала профессию, которая связана с ежедневной борьбой за здоровье и жизни своих пациентов. Таким образом, женщина выполняет две поистине огромные миссии: многодетной матери и целительницы. Это требует много сил и энергии, но Айнур по душе ее выбор и она с удовольствием спешит утром на работу и вечером домой, к детям.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район