Войны священные страницы

В этом году отмечается 75-летие Великой Победы, но память о той страшной войне не угасает, как не угасает чувство благодарности ветеранам за их бесстрашный подвиг во имя мира.

В один из ноябрьских дней 1925 года в селе Панфилово Алтайского края на свет появился будущий защитник Родины – Михаил Щеголенко. Когда ему было три года, в поисках плодородных земель семья переехала в село Соловьево, что рядом с селом Зыряновское (сейчас – город Алтай).

Вскоре семью Щеголенко постигло горе – умер отец, и вся забота о сыновьях легла на хрупкие плечи матери.

– Нас было четверо пацанов. Мама тогда еще говорила: «Работать вы – мальчики, а есть – мужики», – рассказал ветеран. – С восьми лет мне пришлось трудиться – пахал землю на корове. Потом с братом горючее возили. Едем в очередной раз, а нам навстречу деревенский мужик бежит и кричит: «Война, война, война…» – и шапкой над головой машет.

Михаилу Борисовичу шел тогда 15-й год. Старшие братья один за другим ушли на фронт, и подросток остался за главного.

Когда подошло время, он понял, какие испытания и тяготы приготовила для каждого война. Сначала его забрали в армию, где новобранцев готовили к настоящим боям – с утра до ночи учения, стрельба, походы, кроссы, броски… а потом приказ следовать на Восток.

По словам ветерана, в это время с Востока забрали кадровые войска, а японцы грозились открыть второй фронт. Безусых юнцов отправили защищать границы Родины в составе стрелковой дивизии.

– Мы ехали ночью, выключив свет, чтобы остаться незамеченными, – поделился воспоминаниями Михаил Щеголенко. – Добрались до реки Аргунь. За это время наши саперы построили понтонный мост, мы по нему пошли навстречу верной погибели. Вдруг подошел танковый корпус, и нам отдали команду разойтись по сторонам. Танкисты первыми начали наступление. Если бы не они, нас бы всех там и положили. Так прошло мое боевое крещение.

Как вспоминает ветеран, советские солдаты гибли не только во время сражений, но и по дороге.

– У нас не хватало воды. Едем и видим небольшую речушку, – добавил Михаил Борисович. – Ребята бросились к ней пить, а японцы, оказывается, заминировали это место и сразу нескольких бойцов не стало.

Как вспоминает герой, многое пришлось повстречать на пути, но не было такой силы, что могла остановить наших солдат, даже ранения были не в счет. Они шли напролом во имя Родины, во имя Победы! И у них получилось – Япония капитулиро-

вала…

За заслуги перед Отечеством Михаила Щеголенко наградили медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией», благодарностью за участие в боях с японцами на Дальнем Востоке, юбилейными медалями.

Даже когда прозвучала весть об окончании войны, он еще несколько лет продолжал служить. После демобилизации его жизнь стала напоминать одно долгое путешествие: Ангарск, Москва, Гомель, Киев, Севастополь. И это далеко не весь список, где побывал сварщик 7-го разряда Михаил Щеголенко. Во всех этих городах есть объекты, где его умелые руки варили трубы, монтировали ТЭЦ, он даже участвовал в строительстве крупного комбината.

Но все же зов души привел его на свою малую родину, где вышел на пенсию и у него появилось время на любимые занятия – рыбалку, часовое ремесло и фотографию. И лишь вспоминая о войне, он невольно вздыхает и про себя повторяет: «Лишь бы такое больше никогда не произошло…»

Татьяна Кравченко

Район Алтай