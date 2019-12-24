Возраст не помеха

Несмотря на свой почтенный возраст, ветераны Восточно-Казахстанской области принимают активное участие в общественной жизни региона.

Под шефством областного совета ветеранов проходят различные мероприятия: уроки мужества, акции, военно-спортивные соревнования, конкурсы проектов, фестивали среди школьников и студентов на патриотическую тематику. В учебных заведениях и библиотеках оформлены уголки, где наглядно показана история того, как ковалась Великая Победа.

На прошедшем в Усть-Каменогорске V пленуме областного совета ветеранов обсудили роль ветеранских организаций в патриотическом воспитании молодежи, а также рассмотрели вопросы подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– Ведущим направлением в работе ветеранской организации является воспитание казахстанского патриотизма, формирование норм морали и нравственности, межнационального согласия, толерантности, физического и духовного развития, – подчеркнул председатель областного совета ветеранов Айтказы Шерубаев.

О подготовке Восточно-Казахстанской области к празднованию 75-летия Великой Победы рассказал заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ ВКО Ерболат Ошакбаев. Он отметил, что уже разработан и утвержден план мероприятий, посвященных этой знаменательной дате и людям, подарившим нам мирное небо над головой.

– В 2020 году ветеранам ВОВ будет оказана единовременная материальная помощь из областного бюджета на общую сумму 88 млн тенге, – сообщил Ерболат Ошакбаев. – Лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, также предусмотрены выплаты на общую сумму 38,1 млн тенге.

Александра Исаева

Фото Дмитрия Франчука