Возвращение к истокам

За четыре года фермер Аргынбек Кабдуллин буквально в чистом поле смог создать племенное хозяйство «Улан». Оно отвечает современным стандартам и является лидером среди агроформирований Курчумского района.

Находится хозяйство в Абайском сельском округе, в местечке под названием «Суык булак» («Холодный родник»). Ферма представляет собой целый комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Это две крытые зимние животноводческие фермы, четыре откормочных загона-денника, кормушки для животных, сеновал, боксы для техники, склад ГСМ. В настоящее время на ферме содержится казахская белоголовая порода КРС. Маточное поголовье находится в отдельном деннике и уже дает приплод. Есть стадо молодняка годовалого возраста и старше. Общая вместимость фермы – 1000 голов КРС. Для раздачи корма используется специальная техника, механизированы и другие процессы.

Дополнить описание производственной базы крестьянского хозяйства «Улан» необходимо следующим. Здесь находится офис-дом, который кардинально отличается от обычного жилья на дальних отгонах. В «Улане» это практически городская квартира с горячей и холодной водой, теплым туалетом, душем, современной мебелью. Система отопления снабжена электрокотлом, а также резервным печным обогревом. Печь, как и электрокотел, находятся в автономном помещении. Кроме этого, в жилом блоке фермы для рабочих-животноводов есть дом, баня, столовая. В общем, полная цивилизация, которая говорит о том, что хозяева пришли на это место надолго и с большими планами.

БЫК В АРЕНДУ

Руководитель «Улана» рассказал, что с 2020 года введена новая практика – сдача племенных быков-производителей в аренду фермерским хозяйствам на территории Курчумского района. Важно отметить следующую деталь: получающие в пользование на шестимесячный срок быка-производителя крестьяне ничего не платят хозяину животного. Делает это государство, причем в весьма достойном размере, который вполне устраивает племенное хозяйство.

– Мы уже отдали в аренду 200 быков-производителей, – говорит собеседник. – С каждым из хозяйств, ставших нашими партнерами, подписаны договоры аренды. По этим документам, в случае утери животного или его гибели, арендаторы несут материальную ответственность согласно пунктам договора. Через шесть месяцев аренды они обязаны вернуть нам быков целыми и здоровыми. После этого мы откармливаем возвращенное поголовье и сдаем на мясокомбинат. Такая практика введена государством для улучшения качества скотопоголовья в регионе. Ведь не все фермерские хозяйства имеют возможность закупить высокоплеменного быка-производителя. В нашем же случае они становятся доступными. Кроме аренды мы реализуем местным хозяйствам племенных быков-производителей в возрасте от 10 до 24 месяцев.

О СУБСИДИЯХ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

По словам Аргынбека Кабдуллина, его хозяйству присвоена первая категория. Она дает право на высокий племенной статус, реализацию выращенного молодняка, сдачу в аренду тех же быков-производителей, участие в госпрограммах, получение субсидий. С субсидиями, как известно, в отечественном агропромышленном комплексе есть проблемы. Высказать свою точку зрения попросили и Аргынбека Кабдуллина.

– В нашей стране очень часто меняются условия субсидирования, – отмечает фермер. – Происходит это совершенно неожиданно и ставит под удар товаропроизводителей. Считаю, что об изменениях правил субсидирования мы должны быть извещены хотя бы за один год вперед. За примерами далеко ходить не нужно. В 2019 году нам сказали, что будет субсидироваться закуп скота у населения. В 2020 году эту субсидию убрали. В итоге мы оказались в проигрыше. Мы возлагаем большие надежды в плане решения проблемы субсидирования на совещание работников сельского хозяйства с участием товаропроизводителей.

Аргынбек Кабдуллин убежден в том, что Казахстан с его необъятными просторами создан для развития сельского хозяйства. Особенно удобны местные сельхозугодья для животноводческой отрасли. Просторные пастбища дают возможность восемь месяцев в году выпасать табуны. Имеются земли для развития кормовой базы. Рядом с нашей страной находятся огромные рынки Китая и России, поэтому нужно развивать животноводство, чем он и занялся, объединившись с братьями.

Мы уже рассказывали в нашей газете историю возвращения владельца современной откормочной площадки в Курчумском районе на малую родину. Такие примеры встречаются редко. Поэтому есть смысл напомнить ее читателям.

ИСТОРИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Родился и вырос Аргынбек Кабдуллин в чабанской семье. Отец Акман Кабдолдаулы и мать Кайни Кабдуллина почти 40 лет трудились чабанами. Они и привили своим восьмерым детям: семи сыновьям и дочери – тягу к труду. В 1998 году, когда распался совхоз «Абайский», где они работали, родители получили в качестве паев 560 гектаров земли, 120 овец, три лошади, 10 голов КРС и колесный трактор «ЮМЗ». Еще им досталась ферма-зимовка. На ней стали работать братья Сайран и Турганбек. Решение Аргынбека оказалось иным: он отправился, как и многие его земляки, в город на поиски работы.

В течение многих лет самостоятельно занимался бизнесом. Это был, конечно, непростой период жизни. По делам бизнеса приходилось много ездить, работать в Китае, Барнауле, Ташкенте.

– Возил туда из Казахстана муку, гречку, – вспоминает Аргынбек. – Увидел, как развивают бизнес граждане соседних стран, многому у них научился. Бывая по делам в ближнем и дальнем зарубежье, заметил, что его население привлекают вкусовые качества казахстанской продукции, ее экологическая чистота. Поэтому убежден в том, что у наших фермеров есть большие возможности в плане ее экспорта.

По признанию собеседника, до 2004 года дела в хозяйстве шли не очень хорошо. Переломным и стратегически верным стало решение заняться племенным скотом. В хозяйстве Василия Воропая закупили 20 телочек и двух быков-производителей породы казахская белоголовая. В 2006 году к ним прибавилось еще 20 телочек из того же хозяйства.

В 2016 году, чтобы реализовать планы, Аргынбек Кабдуллин вместе с братьями начал обживать ранее пустовавший участок «Суык булак», что в Абайском сельском округе Курчумского района.

Задачей номер один для фермеров стало подведение к участку электричества. К «Суык булаку» силами нанятой специализированной организации протянули электроветку длиной в 5 километров. За благо цивилизации пришлось выложить 9,5 миллиона тенге. Сумма немалая, но намеченные планы, их масштабы стоили того.

В 2018 году на возводимой по современным стандартам ферме побывал аким области Даниал Ахметов, который ознакомился с ходом строительства, дал свои рекомендации и советы. По словам фермера, поголовье скота он начал закупать в местных фермерских хозяйствах.

По информации отдела предпринимательства и сельского хозяйства Курчумского района, на его территории создано 1059 крестьянских хозяйств. На 1 января 2020 года в местных фермерских хозяйствах насчитывалось 72124 головы крупного рогатого скота (в том числе 40779 коров), 155835 овец и коз, 27093 лошади. Природные возможности района позволяют значительно увеличить эти цифры и качество скотопоголовья.

Успешное развитие отрасли, конечно, определяет не один фактор. Главный из них – приход в отрасль людей, работающих подобно Аргынбеку Кабдуллину.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район