Вода в своем русле

Первая волна паводка в регионе ожидается во второй декаде марта. Она будет вызвана таянием снега на равнинной территории, склонными потоками и вскрытием ледового покрытия рек.

По словам заместителя начальника ДЧС ВКО Дмитрия Титова, паводковый период условно разделен на три стадии, а в целом период снеготаяния продлится с середины марта до середины июня. Специалисты уверяют, что область готова к паводку, и при отлаженной работе всех служб население и имущество восточноказахстанцев не пострадает.

По территории ВКО протекает более 800 рек, протяженность которых превышает 10 тысяч километров. Как сообщили в РГП «Казгидромет», в этом году снегозапасы в бассейнах горных рек области выше среднемноголетних норм на 30 процентов. На сегодняшний день гидрологическая обстановка стабильная, уровень воды нигде не достигает критического.

– По многолетним синоптическим наблюдениям, паводки наблюдаются практически на всей территории Восточного Казахстана, кроме Курчатова, – отметил заместитель начальника Управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Алексей Штыкель. – В феврале мы подготовили планы противопаводковых мероприятий. Еженедельно проводятся облеты территории области с привлечением отрядов «Казавиаспас», аппарата акима области. Уже совершено семь облетов по четырем маршрутам.

В зоне риска находятся 108 населенных пунктов. В них расположено 7000 домов с общим числом населения

22 тыс. человек. В регионе введен режим боевой готовности, все службы переведены на усиленный режим работы.

– Группировка сил и средств от МВД составляет 1040 человек, 277 единиц техники, 184 мотопомпы, 50 плавательных средств, – подчеркнул Дмитрий Титов. – В Усть-Каменогорске и Семее создано шесть мобильных групп из 130 человек, они обеспечены всем необходимым для оказания помощи в районах в случае паводков.

Весной 2018 года в результате сброса большого количества воды на Шульбинском водохранилище произошло подтопление домов в Семее. В этом году в регионе приняты меры, чтобы не допустить подобной ситуации. Как рассказал руководитель Управления мобилизационной подготовки ВКО Елдос Чикенов, впервые за 25 лет на Шульбинском водохранилище создан специальный объем, позволяющий в течение 20 дней принимать талые воды.

– В населенных пунктах ведется расчистка каналов и арыков. В случае на-

воднений они позволят безопасно отвести воду городов и сел, – добавил Елдос Чикенов. – Хочу обратиться к населению и попросить каждого жителя почистить снег в своем дворе и очистить арыки, которые проходят мимо его строений, чтобы в процессе снеготаяния это не стало причиной подтопления ваших домов.

Кристина Борисова