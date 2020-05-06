Вниз по течению

У Нурмолды Чумбасова, живущего в селе Сарыолен, широкая ладонь и редкое, поистине «железное» рукопожатие. В разговоре он признался, что силу эту приобрел ещё в молодости, когда работал сплавщиком леса на реке Курчум.

Вообще, сплав плотов по Курчуму – это одна из малоизвестных широкой массе местного населения, в особенности молодежи, страниц истории района. Однако все знают, что река Курчум, давшая имя району и его административному центру, была источником жизни: дарила питьевую воду местному населению, орошала крестьянские поля, огороды, сады.

Бывший сплавщик Н. Чумбасов рассказал, что после службы в армии устроился работать лесорубом совхоза «Высокогорский». Зимой его в составе бригады отправили на лесозаготовку. Валить лес довелось на участке под названием «Путичное», что находилось выше села Платово (нынешний Сарытау), в самом верховье реки Курчум. Работать приходилось на горных склонах, с которых спиленный лес спускался вниз, к месту хранения и просушки. Это место называлось словом «плотбище», что отражало его назначение и содержание.

Всю зиму бригада вела заготовку леса, который состоял из высокопородной лиственницы, пихты и ели. С наступлением весны лесорубы принимались за ошкуривание (очистку от коры) заготовленных бревен и укладку их на просушку. До того как опустить бревна в воду, необходимо было согласно правилам сплава просушить их в течение одного года.

Однако еще раньше предстояло собрать плот, который должен состоять из трех сегментов – сплотков. Если рассказать вкратце, то операция эта выглядела так. На «плотбище» отбирались уже ошкуренные и просушенные бревна длиной 4-5 метров. В первый сплоток – диаметром среза в вершинной части ствола – 8–10 сантиметров. На каждой из сторон бревна срубался топором край среза, и он приобретал конусообразную форму. Далее с помощью ручного сверла в обоих срезах проделывались отверстия. В них вдевался тонкий гибкий трос. Уже нанизанное на трос бревно опускалось в воду. Таким методом закреплялось второе, третье и последующие – всего 15-20 бревен.

Собрав первый сплоток, мужики брались за второй и третий. По словам Н. Чумбасова, в иных случаях плоты состояли из пяти сплотков. Последние скреплялись между собой тросами. Кстати, в этом деле требовался опыт и даже особое чутье: чтобы сцепка сплотков была не слишком жесткой или слабой, а в самый раз. От этого зависел благополучный сплав, особенно на речных изгибах. Для управления плотом при движении во время сплава на передней части плота устанавливалось весло. Его вырубали из ствола сухой лиственницы или ели длиной 4–5 метров. Закреплялось весло в передней части плота на толстое, уложенное поперек и прошитое железным стержнем, бревно. По такому же принципу устанавливалось второе весло на корме плота. Чтобы умело и быстро орудовать веслом, безопасно двигаться, требовалась недюжинная сила.

– Особенно трудно приходилось на речных изгибах, – вспоминает собеседник. – В пути подстерегала «подкова» – речной поворот. Во время ее прохождения в любую секунду плот могло занести, прибить к берегу. Моим напарником был Михаил Батраков. Работали слаженно, поэтому чаще все обходилось.

Собеседник рассказал и о другой опасности, что подстерегала сплавщиков. Ею были «штыри» – острые скальные выступы на поверхности воды. Когда плот натыкался на такой «штырь», происходил короткий, сильный удар снизу. Такой, что под ногами людей содрогалась опора из бревен…

– Для безопасности передвигаться и даже стоять на плоту требовалось только на носочках, – вспоминает Н. Чумбасов. – Потому что во время удара «штыря» клацали зубы и был риск откусить себе язык… Пренебрежение неписаным правилом могло стоить человеку жизни.

От старта плота вниз по течению реки до места назначения – села Бурабай уходило примерно полутора суток. Немного дольше – до села Курчум. В один сплоток умещалось 20–25 кубометров древесины.

Платили сплавщикам леса по тем временам достойно – по одному

рублю за каждый кубометр. Выходило порядка 100 рублей на душу. В течение одного месяца можно было сплавить до четырех плотов. Некоторые передовые бригады успевали за летний сезон (май – август) сплавить до 1000 кубометров леса.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район