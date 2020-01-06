Вне призовой тройки

В Павлодаре на ледовой арене «Астана» прошли матчи между «Иртышом» и «Алтай Торпедо».

В первый игровой день фарм-клуб «Алтай Торпедо» уступил «Иртышу» со счетом 2:3. Дублем в этом поединке отметился защитник Адиль Бекетаев.

В повторной встрече исход игры был идентичен первому. Начало противостояния было в пользу гостей из Усть-Каменогорска.

На 16-й минуте матча нападающему Даниилу Тихомирову удалось распечатать ворота соперника. Не прошло и двух минут, как Адиль Бекетаев забросил шайбу, но судьи этот гол не засчитали. Взятием ворот отличился капитан команды Максим Худяков.

Во второй двадцатиминутке хозяевам площадки удалось сравнять счёт. Элиезер Щербатов распечатал голкипера Андрея Шутова, а вторую шайбу забросил Денис Гурьев — 2:2.

Вернувшись с перерыва, «Алтай Торпедо» вышел явно заряженным, однако этой энергии не хватило для завершающего момента. Игра была окончена в пользу павлодарцев — 2:3.

– Две игры провели хорошо, – отметил главный тренер «Алтай Торпедо» Виктор Богатырёв. – Есть проблема с реализацией голевых моментов, с точностью бросков. Мы уступаем соперникам в мастерстве. К команде по самоотдаче вопросов нет. Такие игры, наоборот, закаляют.

Виктор Богатырёв, пользуясь случаем, поздравил болельщиков команды и читателей «Рудного Алтая» с Новым годом. Пожелал счастья, здоровья и больше побед в 2020 году.

На этом первый этап Открытого чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой окончен. «Алтай Торпедо», набрав 74 очка за 40 игр, занял четвёртое месте в турнирной таблице.

Камила Ботагамитова

Фото предоставлено хоккейным клубом «Иртыш»