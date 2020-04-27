Вместо учебников – экраны

Во всех 32 школах Бородулихинского района работают call-центры по вопросам дистанционного обучения. За минувшую неделю было принято

12 звонков.

Как отметила руководитель районного отдела образования Найра Кукшебаева, по телефонам оказываются личные консультации учащимся и родителям. Специалисты своевременно дают разъяснения, все возникающие проблемы по организации дистанционного обучения оперативно разрешаются.

Общее количество учащихся в Бородулихинском районе – 4971. Все имеют доступ к онлайн-обучению: 2274 ребенка обеспечены компьютерами, у 2260 детей имеются мобильные устройства, 437 учащимся передали компьютеры на временное пользование.

– Дистанционное обучение проводится через различные образовательные платформы, WhatsApp, компьютеры, USB-модемы, планшеты, – пояснила Найра Кукшебаева. – 338 детей не имеют доступа к Интернету. Это учащиеся сел Буркотово, Сахновка, Переменовка, Андроновка, Красный Яр, Боровлянка. Ребята получают задания через мобильную связь и флеш-накопители.

Напомним, для всех школьников страны уроки транслируются также по телеканалам «Ел Арна» и «Балапан». В трех селах района – Уба-Форпост, Сахновка, Пролетарка – эти каналы не вещают. В итоге 71 ребенок ограничен в доступе к телеурокам. Но местные педагоги нашли выход: они сами осуществляют видеосъемку уроков с разъяснением новой темы и передают их ребятам на флеш-носителях.

Кристина Борисова

Бородулихинский район