Вместе под диктовку

Школьники Восточного Казахстана и Республики Татарстан написали диктант в онлайн-режиме.

Международный диктант приурочен ко Дню независимости РК. В нем приняли участие 700 учеников старших классов 647 школ Восточного Казахстана и школы-интерната IT-лицея Казанского федерального университета.

Акция реализована в рамках заключенного меморандума по развитию сотрудничества между акиматом ВКО и Министерством образования Республики Татарстан.

Отличительной особенностью диктанта является то, что дети писали диктант на казахском языке и не на бумаге, а набирали его на компьютере. Для этого они прошли регистрацию на образовательном портале bilimvkoportal.kz, прослушали аудиофайл, набрали текст и сразу получили оценочный лист, в котором были отмечены допущенные учеником ошибки.

– Этот диктант – отличная возможность для нас, – говорит ученица школы-гимназии № 10 Усть-Каменогорска Малика Ахметкалиева. – Мы смогли не только проверить грамотность, узнать свой уровень владения государственым языком, но и расширили знания о нашем современном государстве.

Педагоги и учащиеся IT-лицея города Казани отметили, что узнали много нового о Казахстане и выразили желание принять участие в следующем интерактивном диктанте.

К слову, результаты оказались вдохновляющими. Качество знаний составило 98 процентов. Общий процент выполнения заданий на функцио-нальную грамотность – 97,8, на читательскую грамотность – 98,2 процента.

Бахыт Сарсембаева

Фото Дмитрия Франчука