Вместе всё преодолеем

Гульнар Китаппаева, главный врач Риддерской городской больницы:

– Как отметил Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: «Здоровье нации и безопасность государства – неразделимые понятия». Поэтому мы, врачи, находимся на передовой. Нам доверено самое ценное – жизнь и здоровье граждан. Развитие здравоохранения всегда было и остается одной из приоритетных социальных задач, стоящих перед Правительством.

В последние годы учреждения здравоохранения нашего города значительно укрепили свою техническую оснащенность. У нас непростая миссия – постоянно находиться в полной готовности и свое-

временно приходить на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу.

Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат нашей ежедневной работы – сотни спасенных людей. Это оправдывает все усилия. Сейчас тысячи моих коллег, оставив свои семьи, сутками находятся рядом с пациентами.

В сложившейся ситуации каждый должен понимать, что тоже несет ответственность за свое здоровье, здоровье своих родных и близких. Следовательно, необходимо соблюдать все правила личной и общественной гигиены. Важно сохранять порядок и самообладание – не сеять панику. В единстве – наша сила, вместе мы преодолеем всё!

Галина Гильдерман, индивидуальный предприниматель, депутат городского маслихата Риддера:

– Я внимательно ознакомилась со статьей Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Всё сказанное в ней укрепило мнение большинства казахстанцев, что меры, предпринятые Правительством, своевременные и правильные. Самое главное – это наше здоровье. Нужно беречь себя и окружающих.

Полностью разделяю слова Елбасы: «Когда мы едины – мы непобедимы». Благодаря нашей дружбе, единству и сплоченности мы успешно выйдем из кризиса. Мы – единая страна, сплоченный народ! Не сгибаясь перед трудностями, сбережем наше единство и согласие!

Хочу призвать своих земляков с пониманием относиться к временным трудностям. В условиях чрезвычайного положения, когда привычный жизненный уклад нарушается, очень сложно сдерживать эмоции. Давайте не будем забывать о завтрашнем дне, когда наши действия принесут долгожданные плоды. Сейчас важно не паниковать, не слушать и тем более не распространять фейковую информацию.