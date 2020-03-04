Вкусный конкурс

В Доме дружбы Семея поклонников традиционной татарской кухни собрал конкурс кулинарного мастерства.

Ещё до начала праздника столы буквально ломились от разнообразия татарских национальных блюд, а участники конкурса радушно встречали гостей. Блеснуть своими кулинарными талантами могли все желающие вне зависимости от возраста – коллективно или индивидуально. Главное условие состояло лишь в том, что конкурсное блюдо должно быть приготовлено по рецепту татарской кулинарии.

Желающих поделиться своими гастрономическими достижениями на конкурсе было не счесть. Однако праздничная атмосфера не подразумевала жесткую и серьёзную конкуренцию. Наоборот, в этот день в зале царила дружеская теплая атмосфера. Кулинары приложили все свои умения, чтобы удивить жюри конкурсным блюдом, а потом угостить им гостей.

Творения участников оценивались по внешнему виду, подбору ингредиентов и оригинальности оформления. В состав жюри вошли активисты Татарского общественного центра, которые продегустировали шедевры татарских кулинаров и оценили качество блюд.

В разгар кулинарного праздника артисты центра порадовали гостей своим творчеством, представив танцевальные и музыкальные номера. По итогам отличившиеся работы были отмечены памятными подарками и денежными призами.

Напомним, Восточно-Казахстанский областной Татарский общественный центр создан в марте 1990 года. С тех пор на протяжении 30 лет представители центра активно занимаются популяризацией татарской культуры, проводя множество мероприятий, призванных повысить интерес к татарским народным традициям и праздникам.

Флора Левина

Семей