ВИЧ нашего общества

1 марта – День борьбы против дискриминации

Есть темы, к которым сложно подступиться. Но не обсуждать их – значит проявлять малодушие. Одна из таких «неудобных» тем – ВИЧ-СПИД.

Вирус иммунодефицита человека – опасное инфекционное заболевание, которое приводит к медленному истощению иммунной системы человека. Однако при правильном и своевременном лечении с положительным ВИЧ-статусом можно жить долго и счастливо.

БОЛЕЗНЬ ВЕКА

Мы работаем, встречаемся, обнимаемся и улыбаемся окружающим. Но стоит узнать, что у человека ВИЧ – отношение к нему меняется. Люди по-прежнему мало знают об этой болезни, но помнят, что она заразна, неизлечима и смертельна. А еще ее зачастую считают постыдной.

Сегодня, по данным областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом,

общее количество ВИЧ-инфицированных жителей региона приближается к трем тысячам. С 1997 года в регионе зарегистрировано свыше четырех тысяч случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Если в 90-х годах прошлого столетия основным контингентом среди заразившихся были инъекционные наркопотребители, то в 2019 году 50 процентов выявленных ВИЧ-инфицированных заразились половым путем. Сегодня на учете в СПИД-центрах региона состоят 2783 человека. Наибольшее число носителей вируса зарегистрировано в Усть-Каменогорске, Алтае, Семее, в Шемонаихинском, Глубоковском и Уланском районах.

Заведующий организационно-методическим отделом областного центра Игорь Крук отмечает, что, несмотря на 30-летнюю борьбу с болезнью века, знания большинства людей о ней остаются весьма ограниченными.

– Многие думают, что ВИЧ и СПИД – это одно и то же, – говорит он. – На самом деле это не так. ВИЧ – это вирус, подавляющий иммунную систему, а СПИД – это комплекс заболеваний, возникающий у ВИЧ-положительного человека на фоне сниженного иммунитета. Если не лечиться, ВИЧ-инфекция может привести к терминальной стадии – СПИДу. Если жить с ВИЧ можно долго и даже счастливо, то со СПИДом – затруднительно. Смертность в стадии СПИДа среди восточноказахстанцев в 2020 году составила 0,07 на 100 тысяч населения. – Зачастую заражение происходит половым путем, причем количество инфицированных женщин растет и составляет свыше 30 процентов от числа зарегистрированных больных. Тем важнее профилактика вируса иммунодефицита у новорожденных. На сегодняшний день вероятность рождения ВИЧ-инфицированного ребенка от больной женщины, получившей полный комплекс профилактического лечения, практически равна нулю, – отмечает Игорь Крук.

Однако, по его словам, рассчитывать на то, что полностью победить вирус можно будет в ближайшее время, пока не приходится.

Справиться с этой проблемой призвана инициатива ООН, в названии которой три повторенных числа: «90-90-90». Они означают, что 90 процентов людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе, 90 процентов всех пациентов – получать АРВТ и, наконец, у 90 процентов всех пациентов, получающих терапию, должно наблюдаться подавление вирусной нагрузки, продлевающее жизнь. Казахстан к этой концепции присоединился, сопроводив ее реализацию на своей территории соответствующими нормативными актами и методическими указаниями. Конечно, вызывают сомнение сроки – изначально речь шла о 2020 годе. Но то, что движение пошло в нужном направлении, уже хорошо, говорит специалист.

ВИЧ – НЕ КЛЕЙМО

К сожалению, ВИЧ – это не параллельная вселенная, это то, с чем живут тысячи людей. И очень важно научиться жить с ним правильно – принимать препараты, если их назначает врач, предохраняться, чтобы не заразить партнера, постараться вести здоровый образ жизни. Просто потому, что жизнь прекрасна и прожить ее нужно полноценно.

Несмотря на то, что о вирусе иммунодефицита человека существует много информации, каждый считает, что с ним этого произойти не может. Поскольку распространение вируса происходит довольно высокими темпами, людям обязательно следует знать не только о том, как обезопасить себя от этого заболевания, но и о том, как жить с ВИЧ, если инфицирование все-таки произошло.

Когда 37-летняя Вероника (имя изменено) узнала о своем диагнозе, она была, мягко говоря, в шоке. Ее первой мыслью было: «Как же так?! У меня даже венерического заболевания никогда не было и вдруг – ВИЧ!»

– Этот диагноз для меня прозвучал как приговор, – рассказывает девушка. – Человек, который видит в бланке анализов диагноз, испытывает страх, ужас, панику. Он считает, что все закончилось именно в данный момент, ничего хорошего больше не будет, все краски мира мгновенно меркнут. После этого я погрузилась в глубокую депрессию. Отвлекалась только на работу, остальное время лежала в кровати, ревела, ничего не ела. Постоянно думала о суициде. Иммунитет упал – надо было поднимать. Начала курс АРВ-терапии (антиретровирусная терапия, которая основана на препаратах, препятствующих размножению ВИЧ – прим. автора). Позже стала помогать таким же людям, став равным консультантом.

Руководитель общественного объединения Answer, Татьяна Лютовская утверждает, что, несмотря на доступность информации о ВИЧ, о декларировании толерантности к людям с таким диагнозом, современное общество до сих пор не готово адекватно принимать их, а это – одна из проблем в борьбе с болезнью века.

Многие люди с ВИЧ часто скрывают свой диагноз, боясь изоляции, презрения и осуждения. Некоторые открываются и держат удар, пытаясь повлиять на общественное мнение.

Как утверждает Татьяна Лютовская, стигма, связанная с ВИЧ, проникает во все сферы жизни носителей вируса. Стигма ставит клеймо: эти люди другие, это позор… Стигма проявляется в дискриминирующем, а подчас и в насильственно грубом отношении к людям, живущим с вирусом, их семьям и ко всем остальным, кто затронут ВИЧ.

– Людей с ВИЧ-инфекцией зачастую не принимают на работу, им отказывают в медицинской помощи, от них отворачиваются родные и знакомые, – отмечает она.

По словам Татьяны Лютовской, отдельные врачи не проявляют терпимости в отношении «положительных» пациентов. Медики отсылают их в СПИД-центр по любым вопросам, не желая оказывать элементарную помощь.

– Когда врачи стигматизируют людей с ВИЧ-диагнозом, подвергая их дискриминации и под всякими предлогами отказывая в элементарном медицинском обслуживании, они лишают их права на жизнь, – говорит руководитель Answer.

Согласно Закону РК «О профилактике и лечении ВИЧ-инфекции и СПИД», ВИЧ-инфицированные и больные СПИД имеют право: 1. пользоваться всеми правами граждан РК, предусмотренными Конституцией и законами РК, соответствующими международными договорами, ратифицированными Казахстаном; 2. на диспансеризацию и бесплатное лечение в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством РК.

В свою очередь ВИЧ-инфицированные и больные СПИД обязаны соблюдать меры предосторожности по охране собственного здоровья и здоровья окружающих. Инфицированным запрещается становиться донорами крови и ее компонентов, тканей и органов.

ПРОБЛЕМЫ «ПЛЮСИКОВ»

ВИЧ-положительные женщины могут рожать здоровых детей, утверждает Игорь Крук.

ВИЧ-инфекцию пока невозможно полностью излечить, однако антиретровирусная терапия позволяет снизить темп развития заболевания. Применение специальных препаратов дает возможность жить без всяких социальных ограничений. Лекарства настолько снижают вирусную нагрузку в организме, что человек не способен передавать вирус другим и может вести привычный для него образ жизни. Важно только как можно раньше начать лечение.

Родители ВИЧ-положительных детей опасаются огласки, и небезосновательно. По данным Answer, эти люди сталкиваются с непониманием, дискриминацией и нарушением прав ребенка в различных ситуациях. Причем по большей части в медицинских организациях.

Именно сохранение тайны диагноза, а не состояние здоровья детей-«плюсиков» больше всего беспокоит родителей. Действительно, современные лекарства позволяют им прожить долгую и активную жизнь. А вот общество не так далеко, как медицина, продвинулось в отношении знаний о ВИЧ.

Медики настаивают, что «положительные» дети безопасны для окружающих.

– Путь заражения ВИЧ – это «кровь в кровь». То есть при инъекции и половом контакте, который тоже связан с кровью из-за микротрещин. Другие биологические жидкости содержат мало вируса, его недостаточно для заражения, – пояснил Игорь Крук. – Дети – носители вируса ходят в обычные садики, и не стоит бояться, если ребенок кого-то поцарапал или укусил. Кровь из любой раны выходит под давлением, она выталкивает микробы и другую заразу. Мы не знаем ни одного случая бытового заражения от ребенка.

Специалисты СПИД-центра отмечают еще одну важную проблему: под влиянием консервативной общественности в общеобразовательных школах практически свернуты просветительские программы по теме ВИЧ-СПИД. Между тем именно такое просвещение в свое время позволило значительно сократить абсолютное число новых заражений среди подростков.

Основную статистику новых случаев сейчас дает поколение их родителей, бабушек и дедушек, с которыми о проблеме ВИЧ-СПИД никто никогда предметно не беседовал. Теперь, когда со школьниками снова никто на эту тему не разговаривает, все может пойти на новый круг…

ЧТОБЫ НЕ БОЯТЬСЯ

ВИЧ не передается через слезы, слюну или пот. Концентрация вируса в этих жидкостях очень низкая. Полагается, что для заражения понадобится три литра слюны инфицированного человека.

ВИЧ не передается через рукопожатие и объятия. Кожа человека – непреодолимый барьер для вируса.

ВИЧ не передается через полотенца, одежду, постельное белье, поскольку он быстро погибает во внешней среде.

Бахыт Сарсембаева

Жанна Кушерова