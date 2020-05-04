Вирус delete

В Восточно-Казахстанской области ведется системная работа по дезинфекции улиц, общественного транспорта, а также объектов торговли.

В Усть-Каменогорске и Семее коммунальщики с помощью специальной техники и оборудования распыляют дезинфицирующую смесь. Санобработка проводится на улицах, тротуарах, остановках, детских площадках и в общественных местах, которые функционируют в период карантина. Все санитарные мероприятия проводятся по графику. Отметим, что дезинфицирующие средства, которые применяются, воздействуют на вирусы и не причиняют никакого вреда человеку.

Что касается дезинфекции общественного транспорта, то ее проводят водители автобусов и кондуктора после каждого рейса. Они обрабатывают поручни, спинки сидений и валидаторы хлорсодержащим раствором. Для этих целей сотрудникам выдают маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Также обработка транспортного средства проходит перед его выходом на линию.

Магазины продуктов питания и товаров первой необходимости, а также аптеки продолжают работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Несколько раз в день проводится дезинфекция, помещения проветриваются, в каждом объекте торговли есть антисептик, которым могут воспользоваться посетители. Сотрудники работают в масках и перчатках. При посещении магазинов и аптек покупателями соблюдается безопасная дистанция – 1,5–2 метра. Чтобы в помещении не скапливались люди, посетители ждут своей очереди на улице.

Специалисты рекомендуют в целях безопасности дезинфицировать покупки при помощи хозяйственного мыла. Например, пакет с молоком следует намылить и промыть под струёй воды не менее 20 секунд.

Добавим, что жителям Усть-Каменогорска и Семея раздают дезинфекционные таблетки на каждый подъезд, чтобы они могли провести

санобработку самостоятельно.

– На этой неделе уже второй раз мою полы и панели с использованием дезинфицирующего средства, – поделилась жительница Усть-Каменогорска Татьяна Екимова. – Хочется, чтобы карантин скорее закончился, поэтому прошу всех восточноказахстанцев соблюдать правила личной гигиены и нахождения в общественных местах. Ведь сдерживание распространения инфекции зависит от каждого из нас. Берегите себя и своих родных.

Добавим, что работа по дезинфекции проводится с момента объявления в стране режима чрезвычайного положения.

Александра Исаева